Wimbledon wird menschliche Linienschiedsrichter abschaffen

HQ

Man kann zwar immer argumentieren, dass der Sinn von virtuellen Schiedsrichterassistenten (VAR) im Sport zum Wohle der jeweiligen Sportart ist, aber er ist oft mit Problemen behaftet, die zu Frustration führen, etwas, das wir im Fußball am häufigsten und häufigsten sehen.

Im Tennis haben wir in der Vergangenheit einen großen Schwerpunkt auf den Einsatz von Technologie gelegt, um die umstrittene Ballplatzierung zu bestimmen, aber dies war oft eine Möglichkeit, Behauptungen von menschlichen Schiedsrichtern und Linienrichtern anzufechten. Für Wimbledon im Jahr 2025 wird sich das deutlich ändern.

Wimbledon hat beschlossen, für das kommende Turnier und in Zukunft auf menschliche Linienschiedsrichter zu verzichten. Sie werden durch eine Technologie ersetzt, die als Electronic Line Calling bezeichnet wird und auf allen Ebenen des Turniers eingesetzt wird, auch während der Qualifikation außerhalb des Hauptaustragungsortes.

Auf die Frage, warum diese Änderung vorgenommen wird, sagte die Geschäftsführerin der All England Club, Sally Bolton: "Nachdem wir die Ergebnisse der Tests überprüft haben, die in diesem Jahr bei den Meisterschaften durchgeführt wurden, sind wir der Meinung, dass die Technologie ausreichend robust ist und der Zeitpunkt reif ist, diesen wichtigen Schritt zu unternehmen, um maximale Genauigkeit bei unseren Schiedsrichtern zu erreichen. Für die Spieler bietet es die gleichen Bedingungen, unter denen sie bereits bei einer Reihe anderer Events auf der Tour gespielt haben.

Werbung:

"Wir nehmen unsere Verantwortung, Tradition und Innovation in Wimbledon in Einklang zu bringen, sehr ernst. Linienschiedsrichter spielen seit vielen Jahrzehnten eine zentrale Rolle in unserer Schiedsrichterstruktur bei den Meisterschaften, und wir erkennen ihren wertvollen Beitrag an und danken ihnen für ihr Engagement und ihren Dienst."

Glauben Sie, dass dies ein positiver Schritt für Wimbledon sein wird, oder sollte die Tradition an erster Stelle stehen bleiben und die Linienschiedsrichter ihre Rolle bei der Veranstaltung behalten?

IBM

Werbung: