Wimbledon-Viertelfinalplan diese Woche: Wird es ein Halbfinale zwischen Sinner und Djokovic geben?

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Wimbledon hat die Endphase erreicht: Nur noch acht Spielerinnen sind im Herren- und Dameneinzel übrig, die Viertelfinals finden am Dienstag, den 7. Juli, und am Mittwoch, den 8. Juli, statt. Heute Dienstag eröffnet Jannik Sinner den Spielplan auf Court 1 gegen Jan-Lennard Struff: Der Deutsche hat den Italiener dreimal getroffen, alle im Jahr 2024, und er hat alle verloren.

Später trifft Novak Djokovic im Zentrum auf Felix Auger-Aliassime, um zu bestimmen, wer wahrscheinlich Sinners nächster Rivale im Halbfinale sein wird... Am Mittwoch wird die andere Seite des Brackets entschieden, wobei ein noch zu beendet Spiel zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka steht, das am Montag unterbrochen wurde, als Zverev mit 6:4, 7:3 führte und der dritte Satz 3:3 war.

Herreneinzel Wimbledon 2026 Viertelfinale

Dienstag, 7. Juli



Jannik Sinner gegen Jan-Lennard Struff — 13:00 BST / 14:00 MESZ



Novak Djokovic gegen Félix Auger-Aliassime — Nicht vor 15:05 BST / 16:05 MESZ



Mittwoch, 8. Juli



Flavio Cobolli vs. Arthur Fery – noch zu besprechen



Taylor Fritz vs. Alexander Zverev oder Jiri Lehecka – noch ausführlich



Viertelfinale des Fraueneinzels Wimbledon 2026

Dienstag, 7. Juli



Jessica Pegula gegen Coco Gauff — 13:30 BST / 14:30 MESZ



Karolína Muchová gegen Naomi Osaka — 14:40 BST / 15:40 MESZ



Mittwoch, 8. Juli



Elise Mertens vs Linda Nosková — wird noch bekannt



Marta Kostyuk vs Jasmine Paolini — wird noch bekannt gegeben

