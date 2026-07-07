Wimbledon-Viertelfinalplan diese Woche: Wird es ein Halbfinale zwischen Sinner und Djokovic geben?
Die Wimbledon-Viertelfinals für Männer und Frauen finden am Dienstag und Mittwoch statt.
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Wimbledon hat die Endphase erreicht: Nur noch acht Spielerinnen sind im Herren- und Dameneinzel übrig, die Viertelfinals finden am Dienstag, den 7. Juli, und am Mittwoch, den 8. Juli, statt. Heute Dienstag eröffnet Jannik Sinner den Spielplan auf Court 1 gegen Jan-Lennard Struff: Der Deutsche hat den Italiener dreimal getroffen, alle im Jahr 2024, und er hat alle verloren.
Später trifft Novak Djokovic im Zentrum auf Felix Auger-Aliassime, um zu bestimmen, wer wahrscheinlich Sinners nächster Rivale im Halbfinale sein wird... Am Mittwoch wird die andere Seite des Brackets entschieden, wobei ein noch zu beendet Spiel zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka steht, das am Montag unterbrochen wurde, als Zverev mit 6:4, 7:3 führte und der dritte Satz 3:3 war.
Herreneinzel Wimbledon 2026 Viertelfinale
Dienstag, 7. Juli
- Jannik Sinner gegen Jan-Lennard Struff — 13:00 BST / 14:00 MESZ
- Novak Djokovic gegen Félix Auger-Aliassime — Nicht vor 15:05 BST / 16:05 MESZ
Mittwoch, 8. Juli
- Flavio Cobolli vs. Arthur Fery – noch zu besprechen
- Taylor Fritz vs. Alexander Zverev oder Jiri Lehecka – noch ausführlich
Viertelfinale des Fraueneinzels Wimbledon 2026
Dienstag, 7. Juli
- Jessica Pegula gegen Coco Gauff — 13:30 BST / 14:30 MESZ
- Karolína Muchová gegen Naomi Osaka — 14:40 BST / 15:40 MESZ
Mittwoch, 8. Juli
- Elise Mertens vs Linda Nosková — wird noch bekannt
- Marta Kostyuk vs Jasmine Paolini — wird noch bekannt gegeben