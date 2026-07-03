Wimbledon-Spielplan für die dritte Runde am Freitag, den 3. Juli: Sinner, Djokovic und Sabalenka spielen heute
Alle Wimbledon-Spiele heute, Freitag (Einzel der Männer und Frauen).
Overwatch - Tracer (OW2) POP! Vinyl - Funko Pop - Mehrfarbig - Onesize - 100% PVC
Wimbledon spielt weiterhin in der dritten Runde (Runde der letzten 32), wobei die Spiele am Freitag und Samstag stattfinden. Die Spiele heute, am Freitag, beginnen um 11 Uhr BST und 12 Uhr MESZ, mit Spielern wie Jannik Sinner, Novak Djokovic, Joao Fonseca, Rafael Jódar, Tommy Paul und Alejandro Davidovich Fokina im Einzel der Männer; und Naomi Osaka, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka und Coco Gauff im Einzel der Frauen.
Morgen, Samstag, ist der Tag für Tiafoe, Zverev, Fritz, Cobolli (Männer) sowie Cirstea, Rybakina, Swiatek, Paolini und Kostyuk (Frauen) unter anderen, bevor die letzten Runden am Sonntag mit dem Achtelfinale beginnen.
Wer glaubst du, wird Wimbledon 2026 gewinnen?
Wimbledon-Spielplan für die dritte Runde, Freitag, 3. Juli:
Einzel der Männer
- Roman Safiullin (Q) gegen João Fonseca (24) - 11:00 BST / 12:00 MESZ
- Jan-Lennard Struff gegen Daniil Medvedev (8) - 12:30 BST / 13:30 MESZ
- Rafael Jodar (23) gegen Shintaro Mochizuki (Q) - 12:30 BST / 13:30 MESZ
- Arthur Rinderknech (25) gegen Novak Djokovic (7) - 13:30 BST / 14:30 MESZ
- Alejandro Davidovich Fokina (22) gegen Márton Fucsovics - 13:40 BST / 14:40 MESZ
- Hubert Hurkacz gegen Tommy Paul (21) - 13:50 BST / 14:50 MESZ
- Jannik Sinner (1) gegen Jenson Brooksby - 14:10 BST / 15:10 MESZ
- Félix Auger-Aliassime (3) gegen Mingge Zheng (Q) - 16:20 BST / 17:20 MESZ
Einzel der Frauen
- Belinda Bencic (11) gegen Anna Kalinskaya (19) - 11:00 BST / 12:00 MESZ
- Ekaterina Alexandrova (18) gegen Iva Jovic (16) - 12:30 BST / 13:30 MESZ
- Jessica Pegula (4) gegen Jéssica Bouzas Maneiro - 12:40 BST / 13:40 MESZ
- Daria Kasatkina gegen Naomi Osaka (14) - 13:00 BST / 14:00 MESZ
- Nikola Bartůňková gegen Barbora Krejčíková - 14:10 BST / 15:10 MESZ
- Karolína Muchová (10) gegen Mananchaya Sawangkaew (Q) - 14:10 BST / 15:10 MESZ
- Aryna Sabalenka (1) gegen Jeļena Ostapenko - 15:10 BST / 16:10 MESZ
- Claire Liu (Q) gegen Coco Gauff (7) - 15:50 BST / 16:50 MESZ