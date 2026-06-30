Wimbledon-Spielplan am zweiten Tag: Jedes ATP- und WTA-Spiel am Dienstag
Zverev, de Miñaur, Swiatek und Serena Williams spielen heute auf Wimbledons Rasen.
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Wimbledon-Tag 2, Dienstag, den 30. Juni, wird die ersten Spiele von Spielern wie Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Arthur Fils, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alex de Miñaur in der ersten Runde (Runde der 128) bieten, nach den Siegen von Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Jódar und Fonseca am Montag.
Im Dameneinzel gibt es heute das Debüt von Katie Boulter (höher eingestufte lokale britische Spielerin nach Raducanus Rückzug), Madison Keys, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, Titelverteidigerin Iga Swiatek und schließlich Serena Williams, die am Nachmittag (spätestens 17:20 MESZ, 16:20 BST) für ihre Rückkehr im Einzel seit vier Jahren auf den Centre Court steht.
Das sind die Spiele, die ihr heute bei Wimbledon im Einzel der Herren und im Einzel der Frauen verfolgen könnt.
Spiele im Einzel der Männer in Wimbledon am Dienstag
Centre Court - 12:30 BST / 13:30 MESZ
- Arthur Blockx gegen (2) Alexander Zverev
Court 1 - 12:00 BST / 13:00 MESZ
- (6) Taylor Fritz gegen (LL) Dusan Lajovic
- (WC) Stan Wawrinka gegen Matteo Berrettini
Court 2 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (Q) Otto Virtanen gegen (4) Ben Shelton
- Mariano Navone gegen (9) Flavio Cobolli
Court 3 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (5) Alex de Miñaur gegen Roman Burruchaga
- (15) Jakub Mensik gegen (WC) Toby Samuel
Court 4 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (32) Matteo Arnaldi gegen Quentin Halys
- Lorenzo Sonego gegen (29) Tomas Martin Etcheverry
Court 5 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Kamil Majchrzak gegen (30) Alejandro Tabilo
Court 6 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (Q) Kyrian Jacquet gegen (Q) Vilius Gaubas
- Tallon Griekspoor gegen James Duckworth
Court 7 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Adrian Mannarino gegen Titouan Droguet
- Benjamin Bonzi gegen Gabriel Diallo
Court 8 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Yannick Hanfmann gegen Giovanni Mpetshi Perricard
- Alex Molcan gegen Daniel Altmaier
Court 9 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Sho Shimabukuro gegen (Q) Jaime Faria
- Corentin Moutet gegen Marcos Giron
Court 11 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (LL) Pablo Llamas Ruiz gegen Zachary Svajda
- Patrick Kypson gegen (Q) Mackenzie McDonald
Court 12 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Thanasi Kokkinakis gegen (10) Alexander Bublik
- (17) Frances Tiafoe gegen Terence Atmane
Court 14 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Valentin Royer gegen (WC) Harry Wendelken
- Jaume Munar gegen (18) Francisco Cerundolo
Court 15 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Alex Michelsen gegen (WC) Jacob Fearnley
- Raphael Collignon gegen (20) Arthur Fils
Court 16 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Damir Dzumhur gegen (WC) Arthur Fery
- Vit Kopriva gegen Jan Choinski
Court 17 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (27) Ugo Humbert gegen Zizou Bergs
- (13) Jiri Lehecka gegen Alexei Popyrin
Court 18 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (19) Karen Khachanov gegen (Q) Billy Harris
- (Q) Dane Sweeny gegen (WC) Grigor Dimitrov
Spiele im Einzel der Frauen in Wimbledon am Dienstag
Centre Court - 12:30 BST / 13:30 MESZ
- Taylor Townsend gegen (3) Iga Swiatek
- (WC) Serena Williams gegen Maya Joint
Court 1 - 12:00 BST / 13:00 MESZ
- Lois Boisson gegen (2) Elena Rybakina
Court 2 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (6) Amanda Anisimova gegen (Q) Lina Gjorcheska
- (8) Elina Svitolina gegen Daria Snigur
Court 3 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Katie Boulter gegen (Q) Tyra Grant
- Nadia Podoroska gegen (12) Marta Kostyuk
Court 4 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Tereza Valentova gegen Karolina Pliskova
- Camila Osorio gegen Simona Waltert
Court 5 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (Q) Iryna Shymanovich gegen Viktorija Golubic
- Juliia Starodubtseva gegen Anna Blinkova
Court 6 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Anhelina Kalinina gegen Kamilla Rakhimova
- Veronika Erjavec gegen (Q) Leolia Jeanjean
Court 7 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Elena-Gabriela Ruse gegen Caty McNally
Court 8 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Kimberly Birrell gegen (Q) Alina Korneeva
- Oksana Selekhmeteva gegen Sinja Kraus
Court 9 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
Beatriz Haddad Maia gegen (Q) Maria Timofeeva
- (Q) Polina Kudermetova gegen Liudmila Samsonova
Court 11 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Petra Marcinko gegen Sofia Kenin
- Ajla Tomljanovic gegen (Q) Mariam Bolkvadze
Court 12 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (13) Jasmine Paolini gegen (Q) Robin Montgomery
- (29) Alexandra Eala gegen Renata Zarazua
Court 14 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (25) Elise Mertens gegen Laura Siegemund
- (15) Diana Shnaider gegen Eva Lys
Court 15 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Maria Sakkari gegen (24) Clara Tauson
- (Q) Ashlyn Krueger gegen (31) Donna Vekic
Court 16 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Irina-Camelia Begu gegen (WC) Katie Swan
- (23) Emma Navarro gegen Paula Badosa
Court 17 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- Talia Gibson gegen (21) Marie Bouzkova
- (17) Sorana Cirstea gegen Sara Bejlek
Court 18 - 10:00 BST / 11:00 MESZ
- (F) Kayla Day gegen (26) Madison Keys
- Ella Seidel gegen (9) Linda Noskova