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Wimbledon-Halbfinals am Donnerstag und Freitag: Zverev und Fery bei ATP, Kostyuk und Noskova in der WTA
Dies sind die erwarteten Zeiten für die Wimbledon-Halbfinals.
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Alle Wimbledon-Viertelfinalspiele wurden ausgetragen, die Halbfinals finden morgen, Donnerstag, den 9. Juli, im Dameneinzel und am folgenden Tag, Freitag, im Herreneinzel statt. Bei den Frauen besiegte Marta Kostyuk Jasmine Paolini mühelos mit 6:3, 6:2, und später besiegte Linda Noskova Elise Mertens mit 6:3, 7:5.
Bei den Herren setzte sich die bemerkenswerte Serie von Arthur Fery, dem Märchen dieser Wimbledon-Ausgabe (der britische Spieler, 23 Jahre alt, war bei Beginn des Wettbewerbs als Qualifikant auf Platz 114 der Weltrangliste), nach einem Sieg gegen Flavio Cobolli in zwei Sätzen mit 6:4, 7:6(4), 6:0 fort; während Alexander Zverev Taylor Fritz ebenfalls in zwei Sätzen besiegte, 6:4, 6:4, 6:2.
Wimbledon 2026 Halbfinals am Donnerstag und Freitag
Dameneinzel-Halbfinale (Donnerstag, 9. Juli)
- Coco Gauff gegen Karolína Muchová — 13:30 Uhr BST / 14:30 Uhr MESZ
- Marta Kostyuk vs Linda Nosková — Nicht vor 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr CEST
Herreneinzel-Halbfinale (Freitag, 10. Juli)
- Jannik Sinner gegen Novak Djokovic — wird noch bekannt (erwartet um 13:30 Uhr BST / 14:30 Uhr MESZ)
- Alexander Zverev gegen Arthur Fery — noch zu planen (nicht erwartet vor 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ)