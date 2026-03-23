Wimbledon führt dieses Jahr erstmals Video-Reviews ein

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Wimbledon wird der nächste Grand Slam sein, nach den US Open und den Australian Open, um Video-Reviews einzuführen, mit denen Spieler bestimmte Entscheidungen des Stuhl-Schiedsrichters anfechten können, um auf Video Dinge zu überprüfen, wie zum Beispiel, ob ein Ball zweimal gesprungen ist oder ob ein Ball den Körper oder Schläger des Gegners berührt hat, oder um zu prüfen, ob ein gespielter Ball eine Hindernis verursacht hat. etwas, das sehr kürzlich bei Indian Wells mit Daniil Medvedev und Jack Draper passiert ist.

Was sie nicht überprüfen dürfen, ist, ob der Ball die Linie berührt hat oder nicht, da Wimbledon bereits ein elektronisches System verwendet, das letztes Jahr erstmals eingeführt wurde und die Linienrichter durch eine Maschine ersetzt hat. Ein System namens Electronic Line Calling (ELC), das sich letztes Jahr als umstritten erwies, als einige Spieler ihm nicht vertrauten... und es stellte sich heraus, dass es in einigen Matches nicht richtig funktionierte.

Wie die BBC berichtet, wird Video-Review seit 2023 bei den US Open, seit 2025 bei den Australian Open verwendet, und es ist geplant, dass es bis zum nächsten Jahr für alle ATP-Tour-Events verwendet wird. Es wird bereits bei vielen WTA-Veranstaltungen verwendet.

Wimbledon 2026 findet von Montag, dem 26. Juni, bis Sonntag, Juli 2026, statt, wobei Jannik Sinner und Iga Swiatek ihre Titel verteidigen.