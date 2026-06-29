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Wimbledon beginnt heute: vollständiger Spielplan am Montag, den 29. Juni, einschließlich der ersten Spiele von Sinner und Djokovic seit RG

Dies sind heute am Montag die ersten Wimbledon-Spiele, darunter Sinner, Djokovic, Fonseca und Jódar

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Wimbledon 2026 beginnt heute, am 29. Juni, mit den ersten Rundenspielen im Herren- und Dameneinzel, zu denen das Debüt von Top-Spielern wie dem Titelverteidiger Jannik Sinner, dem siebenfachen Meister Novak Djokovic im Herren-Feld sowie Aryna Sabalenka im Frauen-Feld gehören, die alle im Centre Court ausgetragen werden. beginnend mit Sinner gegen Kecmanovic um 13:30 Uhr BST, 14:30 MESZ.

Weitere heute debütierte Spieler sind Casper Ruud, Joao Fonseca, Rafa Jódar, Martín Landaluce, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime und der kürzlich erstmalige ATP-Champion Alejandro Davidovich Fokina im Männer-Turnier, natürlich ohne Carlos Alcaraz, da er weiterhin verletzt ist.

Dies ist der vollständige Spielplan für Montag, den 29. Juni, in Roland Garros:

Einzel Männer

Centre Court (13:30 BST / 14:30 MESZ)


  • Jannik Sinner gegen Miomir Kecmanović

  • Novak Djokovic gegen Yibing Wu

Court 1 (14:10 BST / 15:10 MESZ)


  • Marin Čilić gegen Daniil Medwedew

Court 2 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Zheng gegen Cameron Norrie

  • Félix Auger-Aliassime gegen Alexander Schewtschenko

Court 3 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Rafael Jodar gegen Felix Gill

  • Casper Ruud gegen Hubert Hurkacz

Court 4 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Emilio Nava gegen Ignacio Buse

  • Thiago Tirante gegen Fábián Marozsán

Court 5 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Marco Trungelliti gegen Martin Damm Jr

  • Soonwoo Kwon gegen Martín Landaluce

Court 6 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Denis Shapovalov gegen Pablo Carreño Busta

  • Adolfo Vallejo gegen Nicolás Mejía

Court 7 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Aleksandar Kovacevic gegen Botic van de Zandschulp

  • Nuno Borges gegen Tristan Boyer

Platz 8 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Aleksandar Vukic gegen Jenson Brooksby

  • Hamad Medjedovic gegen Sebastian Ofner

Court 9 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Luca Van Assche gegen Marton Fucsovics

  • Camilo Ugo Carabelli gegen Daniel Merida Aguilar

Feld 10 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Aleksandar Walton gegen Dino Prižmić

  • Jesper de Jong gegen Rinky Hijikata

Court 12 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Arthur Rinderknech gegen Oliver Tarvet

  • Brandon Nakashima gegen Jack Pinnington Jones

Court 14 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Shintaro Mochizuki gegen Max Basing

  • Jan-Lennard Struff gegen Sebastián Báez

Gericht 15 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Ethan Quinn gegen Luciano Darderi

Court 16 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Andrey Rublev gegen Roman Safiullin

  • Hugo Gaston gegen Stefanos Tsitsipas

Court 17 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Dalibor Svrcina gegen Learner Tien

  • Alejandro Davidovich Fokina gegen Juan Manuel Cerúndolo

Court 18 (11:00 BST / 12:00 MESZ)


  • Alexandre Müller gegen Tommy Paul

  • Roberto Bautista Agut gegen João Fonseca

Wimbledon beginnt heute: vollständiger Spielplan am Montag, den 29. Juni, einschließlich der ersten Spiele von Sinner und Djokovic seit RG

Tagged als:

SportTennisWimbledonJannik SinnerAryna SabalenkaNovak Djokovic


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