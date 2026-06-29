Wimbledon beginnt heute: vollständiger Spielplan am Montag, den 29. Juni, einschließlich der ersten Spiele von Sinner und Djokovic seit RG
Dies sind heute am Montag die ersten Wimbledon-Spiele, darunter Sinner, Djokovic, Fonseca und Jódar
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Wimbledon 2026 beginnt heute, am 29. Juni, mit den ersten Rundenspielen im Herren- und Dameneinzel, zu denen das Debüt von Top-Spielern wie dem Titelverteidiger Jannik Sinner, dem siebenfachen Meister Novak Djokovic im Herren-Feld sowie Aryna Sabalenka im Frauen-Feld gehören, die alle im Centre Court ausgetragen werden. beginnend mit Sinner gegen Kecmanovic um 13:30 Uhr BST, 14:30 MESZ.
Weitere heute debütierte Spieler sind Casper Ruud, Joao Fonseca, Rafa Jódar, Martín Landaluce, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime und der kürzlich erstmalige ATP-Champion Alejandro Davidovich Fokina im Männer-Turnier, natürlich ohne Carlos Alcaraz, da er weiterhin verletzt ist.
Dies ist der vollständige Spielplan für Montag, den 29. Juni, in Roland Garros:
Einzel Männer
Centre Court (13:30 BST / 14:30 MESZ)
- Jannik Sinner gegen Miomir Kecmanović
- Novak Djokovic gegen Yibing Wu
Court 1 (14:10 BST / 15:10 MESZ)
- Marin Čilić gegen Daniil Medwedew
Court 2 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Zheng gegen Cameron Norrie
- Félix Auger-Aliassime gegen Alexander Schewtschenko
Court 3 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Rafael Jodar gegen Felix Gill
- Casper Ruud gegen Hubert Hurkacz
Court 4 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Emilio Nava gegen Ignacio Buse
- Thiago Tirante gegen Fábián Marozsán
Court 5 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Marco Trungelliti gegen Martin Damm Jr
- Soonwoo Kwon gegen Martín Landaluce
Court 6 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Denis Shapovalov gegen Pablo Carreño Busta
- Adolfo Vallejo gegen Nicolás Mejía
Court 7 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Aleksandar Kovacevic gegen Botic van de Zandschulp
- Nuno Borges gegen Tristan Boyer
Platz 8 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Aleksandar Vukic gegen Jenson Brooksby
- Hamad Medjedovic gegen Sebastian Ofner
Court 9 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Luca Van Assche gegen Marton Fucsovics
- Camilo Ugo Carabelli gegen Daniel Merida Aguilar
Feld 10 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Aleksandar Walton gegen Dino Prižmić
- Jesper de Jong gegen Rinky Hijikata
Court 12 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Arthur Rinderknech gegen Oliver Tarvet
- Brandon Nakashima gegen Jack Pinnington Jones
Court 14 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Shintaro Mochizuki gegen Max Basing
- Jan-Lennard Struff gegen Sebastián Báez
Gericht 15 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Ethan Quinn gegen Luciano Darderi
Court 16 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Andrey Rublev gegen Roman Safiullin
- Hugo Gaston gegen Stefanos Tsitsipas
Court 17 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Dalibor Svrcina gegen Learner Tien
- Alejandro Davidovich Fokina gegen Juan Manuel Cerúndolo
Court 18 (11:00 BST / 12:00 MESZ)
- Alexandre Müller gegen Tommy Paul
- Roberto Bautista Agut gegen João Fonseca