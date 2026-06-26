Wimbledon-Auslosung: Djokovic und Sinner in derselben Mannschaft stehen vor einem möglichen Halbfinale

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Novak Djokovic kennt seinen Weg in Wimbledon und die Rivalen, denen er gegenüberstehen muss, um einen rekordbrechenden 25. Grand Slam zu erringen, der sein achter im Gras in London sein wird. Djokovic priorisiert bisher nur Grand Slams, da er weiß, dass ihm mit 38 Jahren die Chancen auf einen weiteren Major-Titel ausgehen und er in den ATP-Ranglisten auf Platz acht zurückfällt.

Nach der Auslosung in Wimbledon am Freitag kennt Djokovic (siebter an Setzplatz bei Wimbledon wegen Alcaraz' Verletzung) seinen ersten Rivalen, den 26-jährigen Chinese Wu Yibing, der weltweit auf Platz 99 steht, in ihrem ersten ATP-Match. Es findet am Dienstag, den 30. Juni statt.

Danach hat Djokovic einen sehr, sehr schwierigen Weg: Stefanos Tsitsipas oder Hugo Gaston in der zweiten, möglicherweise Arthur Rinderknech in der dritten Runde, und möglicherweise Andrey Rublev oder Joao Fonseca (sein Henker in Roland Garros letzten Monat) in der vierten Runde, der an Nummer drei gesetzte Felix Auger-Aliassime im Viertelfinale.

In der Zwischenzeit trifft Jannik Sinner in der ersten Runde auf Miomir Kecmanovic und könnte in der zweiten Runde auf Nuno Borges oder Tristan Boyer, in der dritten Runde auf Ignacio Buse und möglicherweise in der vierten Runde auf Rafael Jódar oder Luciano Darderi treffen. Daniil Medvedev könnte im Viertelfinale gegen Sinner der höher eingestufte Spieler sein.

Sinner gegen Djokovic wäre daher ein spektakuläres Halbfinale, aber vergessen wir nicht, dass beide beim letzten Grand Slam auf Pariser Sand viel früher ausgeschieden sind... Der Sieger dieses Halbfinales könnte auf Alexander Zverev treffen, einen höher eingestuften Spieler auf der gegenüberliegenden Seite der Tabelle.