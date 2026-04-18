Willst du wie Kiryu riechen? Jetzt gibt es ein Parfüm für alle Yakuza-Möchtegern da draußen

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Es sind über zwei Jahre vergangen, seit wir zuletzt ein vollwertiges Hauptspiel von Like a Dragon bekommen haben, als Like a Dragon: Infinite Wealth erschien. Wenn Sie (wie wir) die Serie und Ichiban Kasuga sehr vermissen, können wir Ihnen jetzt ein neues Produkt von Sega und der japanischen Parfümmarke Fits You empfehlen.

Sie bringen ein Set von zwei Parfums in einer Kollektion heraus, die von Yakuza Kiwami 3 und Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties inspiriert ist, eines basiert auf der Yoshitaka-Mine und eines basiert auf Kazuma Kiryu selbst. Beide kosteten 4.400 Yen (etwa £23 / €26) und werden unter anderem über die japanische Einzelhandelskette Don Quijote verkauft.

Entgegen der Erwartung riechen sie nicht nach alten Zigarettenstummeln, Kater und Sushi; stattdessen soll das Parfüm von Yoshitaka Mine einen würzigen Duft von Holz und Zitrus haben, während Kazuma Kiryus Version zu Lotusblättern, Pitaya und Mandarinen tendiert. Sie wurden vor ein paar Tagen veröffentlicht, also wenn du wie eine echte Yakuza riechen willst, solltest du dir schnell eine Flasche besorgen, denn diese werden natürlich wahrscheinlich ausverkauft sein.