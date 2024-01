Willst du einen KI-Grill?

HQ

Seer Grills nutzte die CES 2024, um sein neues Perfecta Grill zu präsentieren, und wie alles andere heutzutage - es hat KI.

Es muss jedoch auch erwähnt werden, dass die Perfecta so ziemlich alles grillen und kochen soll, was früher in zwei Minuten gelebt wurde.

Es ist ein vertikaler Infrarot-Ofen, ähnlich wie die ersten Burger-Grills, die von Louis Lassen verwendet wurden, und dient anscheinend auch als Pizzaofen und Toaster/Grill.

Die Idee ist, dass das Fleisch mit Hilfe von Hochleistungs-Infrarot von beiden Seiten gleichzeitig erhitzt wird, so dass eine Kruste/ein Anbraten so schnell entsteht, dass keine Flüssigkeiten entweichen können, wodurch das Fleisch saftig und saftig wird. Laut Seer heizt es sich auf 900 Grad Celsius auf.

Die KI ist vorprogrammiert, kann aber auch mit der Zeit lernen, wie dir die Dinge gefallen.

Und das alles für nur 3.500 US-Dollar, aber zum Zeitpunkt des Schreibens sind noch drei Tage von einem Vorbestellerrabatt von 1.000 US-Dollar übrig.