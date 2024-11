Willow wird am 10. Dezember auf 4K Blu-ray veröffentlicht.

Für diejenigen unter uns, die in den 80er und frühen 90er Jahren aufgewachsen sind, ist die epische Fantasy-Geschichte von George Lucas und Ron Howard eine der besten, die je auf Film festgehalten wurde. Während Disneys verfälschte TV-Serienversion bereits in Vergessenheit geraten ist, ist der Originalfilm bis heute ein Meisterwerk. Noch besser: Pünktlich zu Weihnachten bekommt Willow am 10. Dezember eine 4K-Blu-ray-Veröffentlichung. Und obwohl die Edition kein neues Bonusmaterial zu enthalten scheint, wird das neu restaurierte Filmmaterial (hoffentlich) so hell leuchten wie der Stern von Bethlehem.

Würdest du in Erwägung ziehen, Willow in 4K zu kaufen, und was sind deine schönsten Erinnerungen an den Film?