Willow nach der ersten Staffel abgesetzt

Ben ist nicht der einzige, der denkt, dass die Willow-Show definitiv einen Besuch wert ist, da viele nach dem Ende der ersten Staffel im Januar nach mehr gefragt haben. Eigentlich wollte sogar Christian Slater für eine zweite Staffel zurückkehren, aber das wird anscheinend nicht passieren.

Normalerweise sehr zuverlässig berichtet Deadline , dass Disney beschlossen hat, Willow nach dieser ersten Staffel abzusagen, so dass wir keine zweite auf Disney+ bekommen werden. Einer der Hauptgründe dafür ist wahrscheinlich, dass die Show anscheinend nicht genug Zuschauer hatte, gemessen an ihren kulturellen Auswirkungen, und nie in Nielsens Top 10 für Streaming-Dienste einbrach. Nicht gerade eine gute Sache, wenn Disney+ begonnen hat, Abonnenten zu verlieren.

Was denkst du? Hat Willow eine zweite Staffel verdient oder sollte Disney mehr Geld in The Mandalorian, Andor und andere LucasFilm-Projekte stecken?