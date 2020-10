Willkommen im neuen (und sehr weißen) Playstation Store

Die Sonne geht bekanntlich im Osten auf und diesem Prinzip folgen auch Updates. Diese Woche sind einige Bilder ins Internet gelangt, die den neuen und überarbeiteten Playstation Store aufzeigen. Sony hat sich unter anderem davon verabschiedet, über die Webseite PS3- und PS-Vita-Spiele zu verkaufen und statt der überladenen Erfahrung ein sehr weißes und räumliches Design präsentiert. Australische Benutzer sind die ersten, die auf die neue Vorlage umgeleitet werden, daher teilen sie einige Screenshots in sozialen Medien und Foren, wie zum Beispiel ResetEra.

Minimalistisch und hell sind die ersten Adjektive, die uns beim Anblick in den Sinn kommen. Der alte blaue Hintergrund ist fast komplett verschwunden und Spiele und Funktionen werden nun in viel größeren Rahmen angezeigt. Diese Transformation ähnelt der Benutzeroberfläche der Playstation 5, insbesondere beim Aufrufen von Produktseiten. Das vertikale Menü links wurde gelöscht und einige Funktionen wurden jetzt in Dropdown-Menüs versteckt.

Möglicherweise ist das aktuelle Design aber noch nicht endgültig. Wie viele Benutzer betonen, gibt es hier und da noch einige Mängel und fehlende Informationen. Möglicherweise nehmen die Japaner also noch weitere Änderungen vor, bevor das neue Playstation-Store-Design im Rest der Welt eingeführt wird. Zum Start der Playstation 5 in fast drei Wochen muss das alles fertig sein.