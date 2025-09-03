Willkommen bei Gamereactor Cars!

HQ

Alle schwedischen Leser wissen natürlich, wer ich bin, und es bedarf keiner näheren Einführung, zumal ich von Anfang an dabei war und dieses Jahr mein 24. Jahr als Chefredakteur von Gamereactor Schweden begangen habe.

Neben einem brennenden Interesse an Spielen und einer sklavischen Liebe zu Film und Gadgets, Sim-Racing und Design war ich seit meiner Kindheit von Autos und Rennen fasziniert. Als Teenager konnte ich es kaum erwarten, meinen Führerschein zu machen, und als das geklärt war, lebte ich in meinem alten Schrott-Mercedes, pflegte diesen Rosthaufen zärtlich und träumte davon, eines Tages Autos kaufen zu können, die es mir wirklich ermöglichen würden, meinen Traum vom Verändern, Tunen, Veredeln zu verwirklichen. Und so ziemlich ist es seitdem auch gewesen. Ich, der Gran Turismo-Nerd, der ich einmal war und vielleicht immer noch bin (GT7 ist schließlich ein wirklich gutes Spiel), habe mich schon früh mit japanischen Autos beschäftigt und im Laufe der Jahre viele davon besessen. Civic Type-R, Evo IX, 350Z, WRX STi, in zwei verschiedenen Versionen, Nissan GT-R in zwei verschiedenen Versionen sowie ein Focus RS und ein Alfa Romeo GTAm.

In meinem persönlichen Blog habe ich genauso viel über Autos geschrieben, wie ich in den letzten 19 Jahren über Spiele, Filme, TV-Serien, Essen, Design und Musik geschrieben habe, und das Autoteil hervorzuheben und es hier bei Gamereactor mehr Platz einnehmen zu lassen, ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, und hier, in Gamereactor Cars, Sie werden in der Lage sein, in erster Linie Hinweise über das tägliche Geschehen in der Welt der Sport-/Performance-Autos zu lesen und relativ wenig über die langweiligsten Pkw, insbesondere das Segment der Elektroautos, das mich über alle Vernunft hinaus langweilt. Autos und Rennen sind für mich die Buchstaben Benzin, PS, Leidenschaft, Gefühl, Rumpeln, Lärm und Begeisterung, und ich hoffe, dass ich das hier täglich vermitteln kann. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und viel Spaß beim Fahren!

Einige der Performance-Autos, die ich in den letzten 20 Jahren besessen und geliebt habe:

Die zwei besten japanischen Autos, die ich gefahren bin. Einer perfekt für den Winter, der andere perfekt für die Strecke, auf der ich viel Zeit in dem eigens angefertigten, 850 PS starken Nissan GT-R mit Öhlins-Chassis und Alcon-Rennbremsen verbracht habe.