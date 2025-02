William Shatner erwägt, als Captain Kirk zurückzukehren

HQ

Es besteht eine gute Chance, dass William Shatner mit 93 Jahren seine ikonische Rolle als Captain James T. Kirk in Star Trek wieder aufnimmt. Der Schauspieler enthüllte dies während der Fan Expo Vancouver und erwähnte, dass sich ein Drehbuchautor von Paramount mit einem Vorschlag an ihn gewandt hatte. Shatner erklärte auch, dass er im Laufe der Jahre viele Anfragen erhalten habe, als Kirk zurückzukehren, betonte aber, dass dies sinnvoll sein müsse.

"Ich wurde schon so oft gebeten, als Kirk zurückzukommen. Wenn Kirk zurückkommt, muss das etwas bedeuten. Es muss die Show sein. Aber ich war so beeindruckt von diesem Autor, dass ich sagte, lass uns reden, wenn ich in Vancouver fertig bin. Also warte ich auf einen Pitch, um es zur Show zu machen, es sollte am Montag oder Dienstag kommen."

Shatners letzter Auftritt als Kirk war vor über 30 Jahren in Star Trek: Generations, wo die Figur ihr Ende fand. Interessanterweise wurden Kirks sterbliche Überreste in der dritten Staffel von Star Trek: Picard vor weniger als zwei Jahren gezeigt, was die Möglichkeit eröffnet, ihn innerhalb der Serie durch fortschrittliche Technologie wiederzubeleben.

Eine solche Rückkehr würde wahrscheinlich ein digitales De-Aging erfordern, das dem Alter des Charakters zum Zeitpunkt seines Todes in Generations entspricht.

Glaubst du, dass Kirk in die aktuelle Zeitlinie von Star Trek passt?