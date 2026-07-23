William Saliba von Arsenal fällt für eine "längere Zeit" aus und erlitt eine Rückenverletzung

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Weltmeisterschaft und andere Fußballwettbewerbe im Sommer haben meist unerwünschte Folgen für die Fußballvereine, und Arsenal hat einen schweren Rückschlag erlitten: Der 25-jährige Verteidiger William Saliba kehrte mit einer Rückenverletzung aus Nordamerika zurück und wird für längere Zeit ausfallen.

Saliba sagte, er habe seit mehreren Monaten unter "kleinen Beschwerden" gelitten und sei nervös gewesen, weil Arsenal noch um die Premier League und die Champions League kämpfte und er direkt danach die Weltmeisterschaft mit Frankreich hatte. Schließlich erlitt er eine Verletzung und musste bereits 30 Minuten nach Beginn des Halbfinales gegen Spanien ausgewechselt werden.

Als er nach London zurückkehrte, teilte ihm ein Spezialist mit, dass eine Operation nicht erforderlich sei, er aber ein Genesungsprogramm für eine "längere Zeit" absolvieren müsse; wie lange ist nicht bekannt.

Saliba absolvierte in der vergangenen Saison 50 Einsätze für Arsenal und stand in allen bis auf einem Spiel Frankreichs bei der Weltmeisterschaft in der Startelf.