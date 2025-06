Will Smith verrät, dass er Inception abgelehnt hat, weil er es "nicht bekommen hat"

Wir alle wissen, dass Will Smith The Matrix abgelehnt hat. Da er nicht dachte, dass der Film irgendwohin gehen würde, unterschrieb er stattdessen bei dem dem Untergang geweihten Wilden Westen und überließ es Keanu Reeves, eine Karriere mit Kung-Fu und Zeitlupe zu machen.

In einem kürzlichen Gespräch mit Kiss Xtra (das von CultureCrave eingefangen wurde) verriet Will Smith auch, dass er einmal Christopher Nolans Inception abgelehnt hat. "Chris Nolan hat mir zuerst Inception gebracht", sagte er. "Und ich habe es nicht verstanden... Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, sind es diese Filme, die in diese alternativen Realitäten gehen, sie sind nicht gut."

Es scheint, dass sie bei den Studios und dem Publikum ziemlich gut ankamen, Will. Smith sagte weiter, dass er durch den Verlust dieser beiden Filme "verletzt" sei. Es ist seltsam, an jemand anderen als Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle für Inception zu denken, aber vielleicht hätte Smith dem Film eine neue Perspektive geben können. Was denkst du?