Will Smith teasert mögliche Rolle in The Matrix 5 an

Will Smith sorgte kürzlich mit einem kryptischen Beitrag für Aufsehen in den sozialen Medien, der auf seine Beteiligung an The Matrix 5 hindeutete. Smith ist eine prominente Figur in Hollywood geblieben, auch nachdem er sich von dem berüchtigten Oscar-Vorfall mit Chris Rock erholt hat. Der Beitrag des Schauspielers, der die gleiche Schriftart wie die ursprünglichen Matrix-Filme hatte, versetzte die Fans in Aufruhr, da er sich auf eine verpasste Gelegenheit aus seiner Vergangenheit zu beziehen schien.

Im Jahr 1997 lehnte Smith die Rolle des Neo ab, weil er dachte, dass seine Karriere besser zu Wild Wild West passen würde – ein Film, der sich als massiver Flop erwies, während The Matrix das Kino neu definierte. Sein jüngster Social-Media-Post spielte auf diese Entscheidung an und stellte die faszinierende Frage: Was wäre, wenn Smith Neo gespielt hätte? Könnte es sich dabei um einen spielerischen Teaser handeln, oder deutet er eine reale Rolle im kommenden Film an?

Die Handlung von The Matrix 5 bleibt unter Verschluss, obwohl bestätigt wurde, dass Keanu Reeves nicht als Neo zurückkehren wird. Stattdessen werden neue Charaktere erwartet, und mit der Geschichte des Franchise, bekannte Rollen neu zu erfinden, könnte Smith tatsächlich auf frische, unerwartete Weise dem Matrix-Universum beitreten. Glaubst du, dass Will Smith der Saga eine neue Wendung geben könnte?