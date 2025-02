Will Smith bestätigt die Fortsetzung von I Am Legend und spricht über eine Fortsetzung von Hancock

Zwei klassische Will-Smith-Filme sind noch für eine Fortsetzung in den Büchern. Die bereits bestätigte I Am Legend Fortsetzung wurde erneut von Smith aufgegriffen, zusammen mit einer Hancock-Fortsetzung, in der Zendaya die Hauptrolle spielen könnte.

Nach einem Auftritt im Twitch-Stream von xQc wurde Smith zu beiden Filmen befragt. Es scheint, dassI Am Legend die Fortsetzung etwas weiter fortgeschritten ist als Hancock 2, denn Smith erklärt, dass er und "Michael B. Jordan sich etwa eine Woche lang zusammengesetzt und die Charaktere durchgegangen sind".

Er bestätigt erneut, dass der Film nach dem alternativen Ende von I Am Legend spielt, in dem Smiths Figur überlebt. In Bezug auf Hancock 2 bestätigte Smith, dass es in Arbeit ist, und es gibt Pläne, Zendaya eine Hauptrolle in dem Film anzubieten.

Welchen Film möchten Sie zuerst auf unseren Leinwänden sehen: Hancock 2 oder I Am Legend 2?