Will Poulter spricht über seine Rolle in The Dark Pictures: Little Hope

Will Poulter ist der Hauptdarsteller in The Dark Pictures: Little Hope, dem nächsten Eintrag in Supermassives filmischer Horrorspielsammlung. In einem neuen Interview des Herausgebers Bandai Namco gab der Schauspieler diese Woche einige interessante Einblicke in den Prozess, Charaktere mithilfe moderner Motion-Capture-Verfahren zum Leben zu erwecken. Richtig viel verraten wird natürlich nicht, aber ein paar Eindrücke der düsteren Vergangenheit des unheimlichen Örtchens Little Hope gibt es dann doch.

Das Spiel selbst erscheint am 30. Oktober, pünktlich zu Halloween, auf PC, PS4 und Xbox One. Anfang dieses Jahres haben wir mit Pete Samuels, dem Mitbegründer von Supermassive Games, über den Titel und das gesamte Projekt gesprochen, um uns auf die Veröffentlichung vorzubereiten.