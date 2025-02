Will Forte will nicht, dass wir Coyote vs. Acme vergessen

Es ist sehr seltsam, dass ein Film einfach in eine Steuerabschreibung verwandelt werden kann, aber genau das ist Coyote vs. Acme passiert, einem faszinierenden Film, in dem John Cena und Will Forte die Hauptrollen spielten, in dem Wile E. Coyote versuchte, Acme für all die Male zu verklagen, in denen ihre Produkte ihn im Stich gelassen haben.

Will Forte hat sich kürzlich mit MovieWeb getroffen, wo er nach seinen Gedanken zu dem Film gefragt wurde. "Es ist so ein entzückender Film", sagte er. "Es hat so viel Besseres verdient als das, was es bekommen hat. Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen vielleicht nicht sagen, warum die Entscheidung getroffen wurde, es nicht freizugeben, aber es bringt mein Blut zum Kochen."

"Ich spreche gerne über den Film, weil ich will, dass sie es tun - ich möchte nicht, dass die Leute vergessen, was sie uns angetan haben. Davon abgesehen weiß ich es zu schätzen, dass sie uns das machen lassen. Aber lass uns nicht dieses Ding machen, in das wir uns verlieben, und es dann nicht zeigen. Ich meine, ich würde verstehen, wenn das Ding wäre, aber es ist wirklich gut."

Forte hofft weiterhin, dass wir den Film eines Tages zu sehen bekommen werden, und jedes Mal, wenn wir davon hören, scheint es ein Film zu sein, der es wert ist, gesehen zu werden, wenn auch nur wegen der Tatsache, dass er weggesperrt wurde.