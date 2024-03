Will Forte glaubt nicht, dass irgendjemand von uns Coyote vs. Acme sehen wird

HQ

Wenn Sie nicht über das ganze Coyote vs. Acme-Drama auf dem Laufenden sind: Im Grunde hat Warner Bros. einen Film über Wile E. Coyote gedreht, die Produktion mit unglaublich guten Tests abgeschlossen und sich dann entschieden, ihn nicht zu veröffentlichen, um durch Steuertricks etwas Geld zurückzubekommen.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass es für viele Leute, die an dem Film gearbeitet haben, war. Will Forte, der Hauptdarsteller, gab kürzlich ein langes Statement auf Twitter/X ab, in dem er es unwahrscheinlich erscheinen ließ, dass irgendjemand außer einigen wenigen Auserwählten den Film zu sehen bekommen wird.

"Ich weiß, dass viele von euch noch keine Chance hatten, unseren Film zu sehen. Und leider sieht es so aus, als würdest du das nie tun", schrieb er. "Am Ende des Tages können die Leute, die für diesen Film bezahlt haben, natürlich damit machen, was sie wollen. Das heißt nicht, dass ich es mögen muss (ich hasse es verdammt nochmal). Oder damit einverstanden sein."

Forte sagte, dass er den Film gesehen hatte und dass er viel besser war, als er gedacht hatte, was vielleicht nicht das Beste ist, was man sagen kann, nachdem man den Leuten gesagt hat, dass sie diesen Film wahrscheinlich nie sehen werden.