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Die Art von Spielen, die wir oft als "Walking Simulators" zusammenfassen, kann ziemlich unterschiedlich sein, aber ich würde behaupten, dass sie oft eines gemeinsam haben: Sie verlangen Geduld vom Spieler. Sie sind oft ziemlich langsam und wenig überraschend erfordern sie, dass man das Erkunden der Umgebung genießt. In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von Titeln gesehen, die alle exzellente Unterhaltung bieten. Unter den neueren Veröffentlichungen gibt es zum Beispiel Still Wakes The Deep und Herdling, und unter den etwas älteren und ebenfalls sehr populären Serien sind Firewatch und What Remains Of Edith Finch. Wenn man die Grenzen etwas ausdehnen will, könnte man auch argumentieren, dass die Death Stranding-Reihe in diese Kategorie fällt, obwohl ich persönlich finde, dass der Vergleich etwas zu weit geht.

Will: Follow the Light ist in jedem Fall so sehr ein Wandersimulator, wie es nur sein kann, obwohl wir nicht nur zu Fuß gehen, sondern tatsächlich genauso oft mit dem Segelboot reisen. Aber wir warten noch ein bisschen, bevor wir genau darüber sprechen. Das Wichtigste hier ist jedenfalls anzukündigen, dass das Indie-Studio TomorrowHead ein ruhiges Abenteuer geschaffen hat, bei dem man vorwärts reist und Rätsel löst, um voranzukommen.

Molly, dein treues Segelboot, führt dich durch verschiedene Umgebungen. Es ist eine ziemlich erfrischende Art, sich fortzubewegen, anstatt einfach nur herumzuschleppen.

In den Schuhen der Titelfigur Will begeben Sie sich auf eine Reise, um Ihren Sohn zu finden. Alles beginnt auf einer kleinen Insel, auf der du als Leuchtturmwärter arbeitest. Ein Sturm naht rasch auf, und Sie werden abrupt von Ihrem Arbeitstag gerissen, als Sie erfahren, dass Ihre Heimatstadt von einer Katastrophe heimgesucht wurde. Von diesem Ausgangspunkt aus beginnt Wills Suche nach seinem Sohn. Es ist eine ziemlich unausgewogene Erzählung, die schnell das vielleicht größte Problem des Spiels hervorhebt, nämlich dass es zusammenhanglos und unausgereift ist. Dennoch gibt es unter der etwas rauen, aber dennoch charmanten Oberfläche tatsächlich einiges zu genießen.

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Unreal Engine 5 rendert, wenn auch etwas flach, Umgebungen, die zumindest gelegentlich wirklich schön zu navigieren sind. Es ist ein visueller Stil, dem zugegebenermaßen an Charakter fehlt, aber für ein Spiel, in dem man sich durch verschiedene Umgebungen bewegt, beeindruckt er stellenweise. Elemente wie Wasser, Wettereffekte und einige Innenräume sind fantastisch stilvoll, während vieles sehr konstruiert wirkt. Es wird sehr anonym, und das Gefühl, dass es eher eine Tech-Demo ist, schleicht sich in vielen Momenten ein. Wenn sich zum Beispiel etwas in der Umgebung bewegt, fühlt es sich eher so an, als wäre die Animation eine Zwischensequenz, die völlig vom Rest losgelöst wirkt. Ebenso sind die Charaktere, denen du begegnest, so steif wie Puppen, und du musst einfach akzeptieren, dass es eher wie ein Hintergrund ist, durch den du gehst. Dennoch gibt es viele Momente, die visuell sehr beeindruckend wirken.

Das Spiel hat nicht viele 'lebendige' Umgebungen. Sie ist ziemlich steif, aber drinnen gibt es einige schöne Details.

Abgesehen von der Erzählweise, die leider mangelhaft und ziemlich uninteressant ist, gibt es viele Rätsel. Ich würde wahrscheinlich so weit gehen zu sagen, dass es mindestens genauso sehr ein Puzzlespiel wie ein Gehsimulator ist. Leider herrscht hier auch das allgemeine Gefühl, dass die Dinge noch nicht genug poliert wurden. Auf der Konsole funktioniert der Controller manchmal ziemlich schlecht, wenn man Teile aufsammeln muss, um etwas zusammenzubauen. Einige Rätsel wirken ziemlich clever, aber die meisten werden auch sehr schnell gelöst. Es gibt auch einige Rätsel, bei denen man einfach Dinge ausprobieren muss, bis man die richtige Reihenfolge gefunden hat, um sie zu lösen. Es sind also nicht gerade die besten Rätsel des Genres, aber gleichzeitig gibt es eine schöne Abwechslung, da man nicht nur durch Umgebungen reist, sondern tatsächlich ab und zu Puzzles lösen kann.

Ich erwähnte, dass man sich neben dem Gehen auch durch Segeln fortbewegt. Diese beiden Verkehrsmittel sind eigentlich nicht die einzigen im Spiel, aber ich lasse dich das dritte in einer kurzen Sequenz selbst entdecken. Du verbringst ziemlich viel Zeit an Bord deines Bootes, Molly, das dich zwischen den meisten abgelegeneren Orten der Reise hin- und herführt. Die Sequenzen an Bord des Bootes gefallen mir tatsächlich sehr, vor allem weil sie etwas Spannung und Tempo haben. Man kann sogar in die kleine Hütte hinabsteigen, wo man unter anderem Sammelobjekte – darunter kleine Modellboote – besichtigen kann, die in den Kapiteln des Spiels zu finden sind. Es ist eine einfache Möglichkeit, die Spielzeit etwas zu verlängern, wenn du möchtest.

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Die Wettereffekte sind eines der absoluten Highlights des Spiels und sind tatsächlich ziemlich beeindruckend.

Das Spiel dauert nur wenige Stunden, schafft es aber, überraschend viel in diese Zeit zu packen. Es fühlt sich einfach genau die richtige Länge an, und man erlebt ziemlich viel, sodass das Spiel keineswegs zu Schleife kommt.

Trotz seiner etwas mittelmäßigen Bewertung muss ich dennoch darauf hinweisen, dass Will: Follow the Light tatsächlich ein gutes Erlebnis ist. Gleichzeitig ist es in mehreren Bereichen etwas zu unausgereift und hat noch einige andere Probleme, die verhindern, dass es wirklich eine höhere Punktzahl rechtfertigt. Im Grunde ist es ein okayes Spiel, bei dem einige technische Bugs, uninspirierte Rätsel und eine anonyme Erzählung die ansonsten unterhaltsame Reise, auf die du dich beginnst, teilweise überschatten. Es gibt Momente, die sehr filmisch wirken, in denen die Atmosphäre dick ist und die Reise wirklich unterhaltsam wirkt, aber es gibt ein paar zu viele Dinge, die den hohen Ambitionen im Weg stehen. Wie bereits erwähnt, fühlt es sich auch manchmal etwas zu oft wie eine auffällige Tech-Demo an, aber andererseits kann das in einem linearen Erlebnis wie diesem auch ein erheblicher Vorteil sein.

Wenn du also schon die großen Namen durchgespielt hast – oder einfach diese Art von Spiel liebst und nach etwas Neues interessiert bist – ist es für uns als Fans dieser Art von Erlebnis immer noch ziemlich einfach, Will: Follow the Light zu empfehlen. Es bietet wirklich schöne Wettereffekte und die Möglichkeit zu segeln – und allein diese Dinge machen es tatsächlich zu einem Abenteuer, auf das es sich lohnt, sich während der Stunden einzuleben, die es dauert.