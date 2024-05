Will Ferrell und Reese Witherspoon tun sich für Prime Video's You're Cordially Invited zusammen

Der Prime Video -Streamer von Amazon hat beschlossen, sich selbst einen Schritt voraus zu sein und einen Teaser-Trailer für einen Film zu zeigen, der erst nächstes Jahr zum Streamer kommen wird. Es ist bekannt als You're Cordially Invited und ist eine Komödie mit Will Ferrell und Reese Witherspoon in den Hauptrollen über zwei Hochzeiten, die für denselben Veranstaltungsort doppelt gebucht wurden.

Der Film wurde von Platonic, Bros und Goosebumps Autor Nicholas Stoller geschrieben und inszeniert, und laut der offiziellen Synopsis zum Film können Sie das unten sehen.

Inhalt: "Eine Frau (Reese Witherspoon), die die perfekte Hochzeit ihrer Schwester plant, und der Vater (Will Ferrell) einer jungen Braut finden heraus, dass sie für ihre Hochzeit in einem abgelegenen Resort auf einer Insel vor der Küste von Carolina doppelt gebucht sind. Als beide Parteien beschließen, den kleinen Veranstaltungsort zu teilen, bricht Chaos aus und unsere Charaktere beginnen, sich ihren eigenen Unsicherheiten zu stellen und mehr über sich selbst zu lernen."

You're Cordially Invited wird erst am 30. Januar 2025 zu Prime Video kommen, also haltet nicht den Atem an, denn es ist noch etwa acht Monate entfernt.