Will Ferrell spricht im kommenden Strays einen rachsüchtigen Hund

Sie würden wahrscheinlich denken, dass ein Film über einen verlassenen Hund eine traurige Geschichte wäre, und in gewisser Weise ist es das auch. Obwohl der kommende Strays versucht, dieser Geschichte eine komödiantische Wendung zu geben, indem er eine Sammlung streunender Hunde sieht, die süße, süße Rache an einem ehemaligen Besitzer bekommen.

Dieser Film, der im Juni in die Kinos kommt, spielt Will Ferrell, Isla Fisher, Jamie Foxx, Will Forte, Randall Park und mehr und sieht eine Reihe von Hundegefährten, die zu Fortes schlechtem Besitzer Doug zurückkehren.

Der Film scheint mit ziemlich fröhlichen Tönen zu beginnen, bevor er in eine düsterere Geschichte übergeht, bevor er seine Beine als Racheplan bekommt, und wir können all dies in Aktion im Trailer zu Strays sehen, den Sie unten in seiner Gesamtheit sehen können.

Strays wird am 9. Juni 2023 eintreffen.