Will Ferrell kehrt als Buddy der Elf bei einem Eishockeyspiel zurück

Es ist mehr als 20 Jahre her, dass einer der besten Weihnachtsfilme in Elf auf unseren Bildschirmen zu sehen war. Als traditionelle Weihnachtsuhr für viele ist sie neben anderen Klassikern wie Kevin allein zu Haus, It's a Wonderful Life und The Muppet Christmas Carol zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Will Ferrell wird immer wieder gefragt, ob er als Buddy the Elf zurückkehren wird, und jetzt hat er es endlich getan.

Aber es ist nicht so, wie es irgendjemand erwartet hat. Anstatt in ein Hollywood-Remake oder eine Fortsetzung gestopft zu werden, trat Ferrell am Wochenende beim Eishockeyspiel der LA Kings als abgestumpfte Version von Buddy auf. Mit einer Zigarette in der einen und einem Bier in der anderen Hand ist klar, dass Buddy im Moment nicht gerade den Geist von Weihnachten verspürt.

Ferrell wurde sogar als Buddy the Elf auf dem Jumbotron bezeichnet, was sein Engagement für das Bit zeigt. Wir bezweifeln, dass dies zu einer filmischen Rückkehr von Buddy führen wird, da Elf eine ordentlich verpackte Geschichte ist und keine Fortsetzung wirklich rechtfertigt, abgesehen von potenziellen Geldeinnahmen für ein Studio.

