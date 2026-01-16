Wildwood zeigt seine beeindruckenden Kulissen im neuen Trailer

HQ

Später in diesem Jahr werden wir den neuesten Film des Stop-Motion-Animationsstudios Laika sehen. Wildwood scheint Laikas bisher ambitioniertestes Projekt zu sein, und in einem neuen Trailer sehen wir, wie viel Mühe die Leute im Studio in die Entstehung des Films gesteckt haben.

Der Trailer konzentriert sich größtenteils auf das Pittock Mansion, einen realen Ort in Portland, der für den Film neu interpretiert wurde. Die Künstler von Wildwood haben das Set von Hand gefertigt, das eine kleinere Version des Hauses ist, aber genauso detailliert ist wie das echte Werk. Wir bekommen auch Einblicke in riesige Waldkulissen und mehr, was zeigt, wie viel Arbeit darin liegt, dem Film einfach einen Drehraum zu geben. Dann gibt es noch all die Stop-Motion-Bewegungen, die wir auch ziemlich oft sehen.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Wildwood, aber uns wurde mitgeteilt, dass 2026 das Jahr ist, in dem wir ihn im Kino sehen werden. Basierend auf dem Roman von Colin Meloy folgt Wildwood einem jungen Mädchen, das in ein mystisches Reich von Bestien reist, um ihren vermissten Bruder zu suchen.