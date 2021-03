Wildtiere jagen und Waffen basteln in Fortnite Kapitel 2 - Staffel 6

You're watching Werben

Fortnite wurde vorhin mit einem neuen Update versehen, das die Zeit zurückzudrehen scheint. Spieler werden nach Abschluss der neuen Einzelspielermission in der lage sein, Tiere zu jagen und sich Waffen selbst herzustellen. Die neue Saison mit dem Titel "Primal" bringt diese beiden Optionen ins Battle-Royale-Spektakel, inhaltlich bleibt also alles beim Alten.

Der neue Battle Pass bietet verschiedene, neue Skins, darunter einen für den Agenten John "Jonesy" Jones. Außerdem sind kostenpflichtige Verkleidungen im Design von Lara Croft und der DC-Superheldin Raven geplant, sogar der Fußballer Neymar Jr. soll in Zukunft in das Spiel gelangen. Den Spaß bekommt ihr mit weiteren Anpassungsgegenständen zum üblichen Verkaufspreis von 950 V-Bucks (also ungefähr 10 Euro). Alle weiteren Infos gibt es im Beitrag von Epic Games.

