Wildgate, Sunderfolk-Verlag Dreamhaven entlässt

Dreamhaven, der Publisher hinter Lynked: Banner of the Spark, Sunderfolk und zuletzt dem Multiplayer-Shooter Wildgate, hat bekannt gegeben, dass es eine unbestimmte Anzahl von Entlassungen gegeben hat. CEO Mike Morhaime gab bekannt, dass das Unternehmen verkleinert werde und dass dies den Weggang einiger Mitarbeiter zur Folge haben werde.

Wie Morhaime auf LinkedIn (via Insider Gaming) postete, betrifft die Hauptauswirkung die Publishing-Gruppe. "Diese Entscheidungen sind nie einfach – sie betreffen talentierte Kollegen, die eine Schlüsselrolle beim Aufbau des Fundaments von Dreamhaven gespielt und das für uns ereignisreiche Jahr unterstützt haben." Morhaime schrieb. "Wir sind uns bewusst, dass dies zu einer Zeit geschieht, in der viel zu viele in unserer Branche vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Um unsere Kollegen bei ihren nächsten Schritten zu unterstützen, haben wir Trennungspakete und Sozialleistungen bereitgestellt und uns mit der Games Community von Amir Satvat zusammengetan, um sie mit Ressourcen und Mentoring für den beruflichen Übergang zu verbinden."

Dreamhaven wird die Spiele, die es in diesem Jahr veröffentlicht hat, weiterhin unterstützen, zusammen mit den Communitys, die um sie herum erstellt wurden. Dies ist leider eine weitere Nachricht rund um die Entlassungen, da es scheint, dass die Spieleindustrie die Arbeitsplatzverluste, die sie seit Jahren plagen, immer noch nicht abschütteln kann.