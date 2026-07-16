Wilderdark, um im November Dinosaurier-Stealth-Horror-Gameplay für PC-Spieler zu bringen

Im Rahmen der Convergence-Präsentation trat der Entwickler Junkfish auf, um ein Update zu seinem kommenden Dinosaurier-Stealth-Horror-Projekt namens Wilderdark zu teilen. Uns wurde mitgeteilt, dass das Ego-Abenteuer bereits am 3. November für den PC erscheinen wird, da das Spiel nun einer der wenigen Herausforderer von Grand Theft Auto VI im vorletzten Monat des Jahres sein wird.

Wilderdark wird die Spieler nicht nur bitten, fleischfressende Dinosaurier zu meiden, denn das Spiel enthält auch einen seltsamen ektoparasitären Organismus, der Dinos und Pflanzen korrumpiert und sie letztlich in etwas Verdrehtes und viel Furchteinflößenderes verwandelt. Vor diesem Hintergrund nimmt die Handlung von Wilderdark Gestalt an, da die Spieler die Rolle eines Feldagenten übernehmen, der auf die isolierte Insel geschickt wird, auf der das Abenteuer stattfindet, um die Wahrheit hinter dem Ektoparasiten zu erfahren und was mit den eigenen Eltern des Protagonisten geschehen ist, die im Rahmen einer frühen Expedition auf die Insel gereist sind.

Mit Blick auf das Veröffentlichungsdatum im November wurde ein neuer Trailer zum Veröffentlichungsdatum für Wilderdark geteilt, den ihr unten vollständig sehen könnt.