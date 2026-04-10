Wilde Schimpansen beobachteten, wie sie einen "Bürgerkrieg" führten (als einzigartig menschlich angesehen) in beispielloser Studie

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Eine neue Studie hat dokumentiert, was möglicherweise der erste bekannte Fall eines "Bürgerkriegs" unter wilden Schimpansen ist, und zeigt ein Maß an innerem Konflikt, das zuvor als einzigartig menschlich galt.

Die Forschung, veröffentlicht in Science , konzentriert sich auf eine lang erforschte Schimpansengemeinschaft im Kibale-Nationalpark. Einst eine geschlossene Gruppe, spalteten sich die Schimpansen um 2015 in zwei Fraktionen und bildeten das, was Wissenschaftler später als die "westlichen" und "zentralen" Gruppen identifizierten.

In den folgenden Jahren führte die westliche Gruppe mindestens 24 koordinierte Angriffe auf ihre ehemaligen Gefährten durch und tötete dabei mehrere erwachsene Männer und Säuglinge. Forscher sagen, dass das Ausmaß und die Organisation der Gewalt Mustern ähneln, die in menschlichen Bürgerkonflikten zu beobachten sind.

Der Primatologe Aaron Sandel, der frühe Anzeichen der Spaltung beobachtete, stellte fest, dass die Schimpansen sich zunächst so verhielten, als würden sie Fremden begegnen, statt vertrauten Gruppenmitgliedern. Veränderungen in der sozialen Hierarchie, der Tod wichtiger Individuen und sogar Krankheitsausbrüche könnten zum Zusammenbruch des Gruppenzusammenhalts beigetragen haben.

Obwohl Schimpansen schon lange dafür bekannt sind, rivalisierende Gruppen anzugreifen, ist diese Art von anhaltender Gruppengewalt sehr selten. Wissenschaftler warnen außerdem, dass Umweltbelastungen wie Abholzung oder Klimawandel die Wahrscheinlichkeit ähnlicher Konflikte in Zukunft erhöhen könnten.