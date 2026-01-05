Wildcard sichert Counter-Strike 2 Kader mit vier neuen Ergänzungen

HQ

Jetzt, da wir ins neue Jahr gehen und die Counter-Strike 2 Saison wieder voll starten will, ist die Organisation Wildcard aufgetaucht, um ihren Kader für die Saison 2026 bekannt zu geben, der größtenteils aus neuen Gesichtern besteht.

Der einzige bekannte Star ist Jaxon "Peeping" Cornwell, der einen Kader anführt, zu dem Ethan "Reck" Serrano von SportsBetExpert und Anthony "CLASIA" Kearney von SkinRave Esports gehören, sowie Simon "sSen" Solnæs Iversen und Miłosz "mhL" Knasiak, die von Wildcards Academy befördert wurden.

Es ist unklar, wo wir dieses Team erstmals in Aktion sehen werden, aber Ende Januar finden einige große Ereignisse statt, darunter auch BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals und IEM Krakow.