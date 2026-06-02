Wild n Chill verbindet Überleben, Angeln und Koop in der Wildnis

Cast n Chill war eines der gemütlichsten Spiele des letzten Jahres, und jetzt haben wir einen spirituellen Nachfolger, auf den wir uns freuen können. Während der gestrigen Cozy Game Awards wurde Wild n Chill vorgestellt, ein Spiel, bei dem man angelt, jagt und die Natur um sich herum genießt. Das Spiel verspricht außerdem Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler, bei dem man sich in Gruppen aufteilen und verschiedene Aufgaben ausführen kann, um gemeinsam das eigene Lager zu entwickeln.

Auf Steam kannst du lesen: "Wild n Chill ist eine entspannte Wildnis-Flucht, in der du die Off-Grid-Hütte deiner Träume sammelst, jagst und baust. Fernab von Lärm und Unsinn bist du allein, dein treuer Begleiter und ein oder zwei Freunde."

Es gibt noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für Wild n Chill, aber wenn du möchtest, kannst du es auf Steam schon auf deine Wunschliste setzen. Sehen Sie sich unten den kurzen Trailer an.

Wirst du Wild n Chill abholen, wenn es veröffentlicht wird?