Wild Indigo Ranch Hands-On Vorschau: Von Colonias beißender Kälte bis zur warmen Umarmung des Westens

Ich habe bereits in einer anderen Vorschau über den Herdeneffekt gesprochen, der bei solchen Veranstaltungen auftritt (den ich mir erlaubt habe, als "Zombie-Syndrom" zu bezeichnen). In der geschäftigen Umgebung der Gamescom 2024, inmitten von actiongeladenen Titeln und schillernder Grafik, kann ein kleineres Spiel auf den ersten Blick leicht unbemerkt bleiben. Instinktiv steuern dich deine Beine zu den überfülltesten Ständen, und wie ein hirnloser Zombie auf der Suche nach Fleisch wirst du von all dem Trubel angezogen.

Aber wir haben dieses Sprichwort in Spanien... "Wo man es am wenigsten erwartet, springt der Hase" (was bedeutet, dass Überraschungen oft von den unerwartetsten Orten kommen). Während dieser ereignisreichen Tage hatte ich das Glück, über ein paar Hasen zu stolpern (ich werde in ein paar Tagen einen Artikel mit meinen Top 5 schreiben), und eines der bemerkenswertesten Exemplare von allen war Wild Indigo Ranch (früher bekannt als Don't Die in the West ). Eine faszinierende Mischung aus Bau, Erkundung, Ressourcenmanagement und Erzählung, alles verpackt in eine Umgebung, die sowohl die Ruhe als auch die Herausforderungen des Lebens im Wilden Westen einfängt.

Wild Indigo Ranch beginnt mit einer einfachen, aber effektiven Prämisse: Der Protagonist erbt eine heruntergekommene Ranch von einem verstorbenen Onkel, jedoch unter der Bedingung, dass sie vor Ablauf einer festgelegten Frist wieder in altem Glanz erstrahlt. Dieses Hauptziel dient als Rückgrat des Spiels und bietet dem Spieler eine ständige Motivationsquelle. Von Anfang an gibt es eine persönliche Verbindung zur Geschichte, denn das Erbe ist nicht nur eine Ranch - es ist ein Familienerbe, das darauf angewiesen ist, dass du überlebst und gedeihst.

Die Erzählung des Spiels ist gut in die Mechanik integriert, so dass es dem Spieler leicht fällt, in die Geschichte einzutauchen, während er Missionen und Herausforderungen erfüllt. Neben der Hauptaufgabe, die Ranch wiederherzustellen, bietet das Spiel eine Vielzahl von Nebenquests, die das Erlebnis verbessern, von der Unterstützung der Bewohner von Tumbleville bei der Bewältigung von Problemen, die von der Grit Corp Corporation verursacht werden, bis hin zur Lösung lokaler Geheimnisse und der Konfrontation mit Gesetzlosen. Jede Entscheidung, die du triffst, ob im Kampf oder beim Bau, hat einen spürbaren Einfluss auf die Welt.

Einer der beeindruckendsten Aspekte von Wild Indigo Ranch ist die offene Welt, die eine westliche Landschaft voller Geheimnisse bietet, die es zu entdecken gilt. Die Karten des Spiels sind mit einem Detailgrad gestaltet, der sowohl die Schönheit als auch die Härte des Wilden Westens einfängt. Von offenen Ebenen bis hin zu zerklüfteten Bergen, unwirtlichen Wüsten und Geisterstädten bietet jedes Gebiet zahlreiche Möglichkeiten zum Erkunden, Jagen und Sammeln von Ressourcen.

Die Spielwelt ist in verschiedene Regionen unterteilt, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Biom und ihren eigenen Herausforderungen. Einige Gebiete bieten ideale Bedingungen für die Viehzucht, aber sie sind auch voller Gefahren wie Raubtiere oder Banditen, die ein zusätzliches Risiko für die Erweiterung Ihrer Ranch darstellen. Die Risiken sind sehr vielfältig; Du kannst zum Beispiel sogar erfrieren, wenn du keinen Weg findest, die Kälte zu bekämpfen.

Das Kartendesign im Spiel konzentriert sich nicht nur auf die Ästhetik, sondern auch auf die Funktionalität. In jeder Region gibt es Points of Interest, wie z. B. Banditenlager und kleine Städte, die Missionen und Belohnungen bieten. Im Laufe des Spiels schaltest du neue Gebiete frei. Das Spiel ermutigt die Spieler, jeden Winkel der Karte zu erkunden, da man nie weiß, wann man auf eine seltene Ressource oder eine geheime Mission stößt.

Das Bauwesen ist das Herzstück von Wild Indigo Ranch. Von dem Moment an, in dem du die Ranch betrittst, stehst du vor der monumentalen Aufgabe, sie von Grund auf neu aufzubauen. Dieser Prozess ist einer der lohnendsten Aspekte des Spiels. Es geht nicht nur darum, Strukturen zu errichten; Es geht darum, eine Immobilie zum Leben zu erwecken, die Ihren Stil und Ihre Entscheidungen widerspiegelt.

Das Bausystem ist sowohl detailliert als auch zugänglich. Personalisierung ist der Schlüssel: Sie können jeden Aspekt Ihrer Ranch gestalten, von der Anordnung der Gebäude bis zur Inneneinrichtung. Dies ermöglicht es den Spielern, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen und ihre Ranch wirklich einzigartig zu machen.

Das Ressourcenmanagement ist ein weiterer zentraler Aspekt des Spiels. Vom Sammeln von Holz und Steinen wirkt sich jede deiner Aktionen auf den Wohlstand deiner Ranch aus. Das Spiel führt Landwirtschafts- und Viehzucht-Mechaniken ein und fügt eine zusätzliche Strategieebene hinzu. Du musst die Lebensmittelproduktion, die Tierhaltung und das Sammeln von Materialien in Einklang bringen, um einen stetigen Fluss von Ressourcen aufrechtzuerhalten.

Zusätzlich zu den grundlegenden Konstruktionsmechaniken fordert dich Wild Indigo Ranch heraus, das Wohlergehen deiner Tiere zu erhalten und dein Eigentum vor äußeren Bedrohungen wie Banditen und wilden Tieren zu verteidigen. Zum Beispiel erfordert der Bau eines Hühnerstalls nicht nur das Sammeln der notwendigen Ressourcen, sondern auch die Planung des Standorts, um die Hühner zu schützen. Diese Art von Herausforderungen machen die Verwaltung der Ranch zu einem dynamischen und immersiven Erlebnis.

Das Spiel konzentriert sich nicht nur auf den Bau und die Verwaltung; Es bietet auch eine reichhaltige Erzählung durch sein Missionssystem und die Interaktionen mit Nebencharakteren. Wild Indigo Ranch ist mit einer Vielzahl von NPCs (nicht spielbaren Charakteren) bevölkert, die nicht nur Farbe in die Welt bringen, sondern auch eine entscheidende Rolle für deinen Fortschritt spielen.

Charaktere wie Abigail McAbernathy, die Anwältin, die sich um die rechtlichen Aspekte Ihres Erbes kümmert, und Annabelle, ein mysteriöses Mädchen, das scheinbar auf der Ranch gelebt hat, bieten Quests, die von banal bis episch reichen. Diese Missionen bieten nicht nur materielle Belohnungen, sondern ermöglichen es dir auch, neue Gebiete und Fähigkeiten freizuschalten.

Die Interaktion mit NPCs ist auch entscheidend, um neue Werkzeuge und Fertigkeiten freizuschalten. Frank, ein erfahrener Nachbar, bringt dir zum Beispiel bei, wie man einen Hühnerstall baut, im Austausch dafür, dass du dich mit einem Kojoten auseinandersetzt, der auf seinem Grundstück Ärger gemacht hat. Diese Interaktionen sind für den Fortschritt im Spiel unerlässlich, da sie dir das Wissen und die Ressourcen liefern, die du brauchst, um größere Herausforderungen zu meistern.

Eines der herausragenden Merkmale von Wild Indigo Ranch ist die Möglichkeit, im kooperativen Modus mit bis zu drei Freunden zu spielen. Dies sorgt nicht nur für zusätzlichen Spaß, sondern steigert auch die Effizienz des Ressourcenmanagements und des Ranchbaus. Teamwork erleichtert es, größere Aufgaben zu bewältigen, wie z. B. die Erweiterung der Ranch oder die Verteidigung gegen rivalisierende Banden.

Der kooperative Modus ist so konzipiert, dass jeder Spieler eine sinnvolle Rolle innerhalb der Gruppe spielt. Während sich der eine auf die Landwirtschaft konzentriert, kann sich ein anderer auf das Bauen konzentrieren und ein dritter kann auf der Suche nach Ressourcen neue Gebiete erkunden. Diese Arbeitsteilung macht das Spiel nicht nur dynamischer, sondern verbessert auch das soziale Erlebnis, indem es den Spielern ermöglicht, zusammenzuarbeiten und ihre Erfolge zu teilen.

Wild Indigo Ranch befindet sich derzeit im Early Access, was bedeutet, dass sich das Spiel ständig weiterentwickelt. Die Entwickler haben einen offenen und kollaborativen Ansatz gewählt und die Spieler eingeladen, sich aktiv an der Entwicklung zu beteiligen, indem sie auf Plattformen wie Discord und Steam Foren Feedback geben. Dies stellt sicher, dass sich das Spiel auf dem Weg zu seiner endgültigen Version weiter verbessert.

Während meiner Zeit mit dem Spiel war klar, dass Funday Games bestrebt ist, weitere Inhalte hinzuzufügen, wie z. B. neue Biome, Charaktere, Missionen und Aktivitäten. Dieser Community-getriebene Entwicklungsansatz verspricht, dass Wild Indigo Ranch weiter wachsen und den Spielern mit jedem Update neue Erfahrungen bieten wird.

Und das war's für heute: Wild Indigo Ranch verbindet meisterhaft Lebenssimulation, Ressourcenmanagement und Erkundung in einer Wildwest-Umgebung. Wenn du dich für das Thema von Red Dead Redemption interessierst und eine Vorliebe für Sandbox-, Survival- und Aufbauspiele wie Minecraft, Raft, Valheim oder Rust (um nur einige zu nennen) hast, wird dieses Spiel genau das Richtige sein.

Mit seiner vollständigen Veröffentlichung, die für den 18. September geplant ist, und seiner aktuellen Verfügbarkeit im Early Access auf Steam ist Wild Indigo Ranch ein Titel, der die Aufmerksamkeit von Rollenspiel- und Lebenssimulations-Enthusiasten verdient. Wenn du dich jemals gefragt hast, wie es wäre, als Cowboy in einem Westen voller Möglichkeiten zu leben, bietet dieses Spiel eine charmante und lohnende Möglichkeit, es herauszufinden.