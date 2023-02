HQ

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind auf einem schönen Waldspaziergang, als aus dem Nichts ein Wildschwein von der Größe Ihres örtlichen Supermarkts auf Sie zustürmt. In einer normalen Welt würdest du einfach zu dem Gott beten, an den du glaubst, bevor du zermalmt wirst, aber in der Welt von Wild Hearts bist du mehr als gerüstet, um mit diesen Bestien fertig zu werden, da deine Waffen nicht nur leicht in sie eindringen können, sondern auch riesige Mauern heraufbeschwören kannst, um ihre Angriffe zu blockieren, und riesige Schlägel, mit denen du sie auf den Kopf schlagen kannst.

Dies ist der Kern von Wild Hearts, Koei Tecmo und EAs Antwort auf das Monster Hunter-Franchise. Du übernimmst die Rolle eines Jägers in Wild Hearts, der die Aufgabe hat, die Stadt Minato und das gesamte Land von Azuma vor den Kemono zu schützen - große Bestien, die sich mit den Kräften der Natur infiziert haben.

Die Ähnlichkeiten zwischen Wild Hearts und Monster Hunter sind deutlich zu erkennen, vor allem in der Tatsache, dass Azuma voller großer Monster ist und Ihre Aufgabe hauptsächlich darin besteht, sie entweder alleine oder mit ein paar Freunden zu jagen. Wild Hearts tut sein Bestes, um nicht als Monster Hunter-Klon bezeichnet zu werden, und es bietet mehrere verschiedene Mechaniken, um sich von den anderen Spielen zu unterscheiden, in denen Sie riesige Kreaturen töten müssen. Karakuri zum Beispiel sind die Bauwerkzeuge, die Sie zu Beginn des Spiels erhalten, und können auf vielfältige Weise verwendet werden. Im Kampf können sie Momente der Atempause bieten, indem sie dir eine Feder geben, um von Feinden wegzuspringen, oder eine kleine Kiste, auf der du stehen kannst, und auf der ganzen Welt können sie dir Zugang zu Lagern geben, die als schnelle Reisepunkte fungieren, fliegende Reben, mit denen du zu einem Kemono fliegen kannst, den du jagst, und Schmieden, die dir die Möglichkeit geben, deine Ausrüstung auszutauschen und zu verbessern. Es gibt eine Vielzahl von Optionen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Jagd mit Karakuri, und es gibt sogar Kombinationen, die Sie mit den Grundbauten wie den oben genannten Barrikaden und Pounders machen können, die mit großem Vorteil gegen den richtigen Kemono verwendet werden können.

Die Karakuri-Mechanik ist hier wirklich ein Game-Changer, und es ist ein großartiges Beispiel für eines der besten Dinge an Wild Hearts, und das ist seine Tiefe. Die Omega Force-Abteilung von Koei Tecmo hat ein klares Engagement für Wild Hearts gezeigt, was es zu einem wesentlichen ersten Schritt in einer möglicherweise erfolgreichen Serie macht. Die Waffen von Wild Hearts sind eine weitere Möglichkeit, leicht zu erfassen, wie tief das Kaninchenloch geht, denn sobald Sie bereit sind, Ihre Waffe zu verbessern, sehen Sie einen riesigen Baum, der sich vor Ihnen erstreckt, voller verschiedener Anpassungs- und Bauoptionen. Diese Upgrades sind mehr als nur Ausreden für dich, um Kemono auszuschleifen und ihre Gegenstände zu farmen, denn je nachdem, welchen Weg du gehst, wirst du mit einer völlig anderen Waffe enden, selbst als jemand, der die gleiche Basiswaffe verwendet. Von feurigen Mauls bis hin zu Giftkatanas gibt es eine Menge Möglichkeiten, die Art und Weise, wie Sie Kemono ausschalten, anzupassen, und wenn Sie dies mit den zusätzlichen Optionen verbinden, die Sie mit Karakuri erhalten, hat der Kampf in Wild Hearts eine enorme Abwechslung, die für diejenigen, die gerne mit Builds experimentieren, unglaublich aufregend sein wird. Während es auf den ersten Blick etwas überwältigend erscheinen mag, beginnt nach den ersten Stunden des Gameplays alles brillant zusammenzufließen.

Vielleicht ist die Hauptattraktion eines Spiels wie Wild Hearts seine Monster, und obwohl es keine große Menge an Kemono im Spiel gibt, liegt dies daran, dass den Kreaturen, die das Land von Azuma durchstreifen, viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Jeder ist einzigartig, sowohl in seinen Designs als auch in seinen Movesets, die Sie lernen müssen, wenn Sie sie entfernen möchten. Sie variieren in Größe, Geschwindigkeit und Stärke, wobei einige sogar ihre eigenen regionalen Varianten wie den Icetusk haben, aber jeder fühlt sich an, als wären sie alle unglaublich tödlich und erfordern die richtige Ausrüstung und eine gute Menge an Geschicklichkeit, um sie zu besiegen. Dies wird besonders später der Fall, wenn Sie die "Mighty" -Versionen jedes Kemonos treffen. Während der Kampf gegen Kemono dir ein gutes Gefühl für die Bedrohung gibt, die diese Kreaturen für Azuma und Minato darstellen, wie schwer sie zu besiegen sind, können vor allem Solojagden etwas anstrengend werden, da du dein Ziel vier- oder fünfmal über die Karte jagen musst, bevor es schließlich niedrig gemacht wird. Jedes dieser Segmente, in denen du im Grunde nur zur nächsten Kampfarena rennst, bringt dich aus der herzzerreißenden Immersion, die eine Jagd sonst bieten kann, besonders wenn sie durch den exzellenten Soundtrack von Wild Hearts ergänzt wird.

Später im Spiel, wenn Sie Ihren Build perfektionieren, um massiven Schaden anzurichten, wird dies weniger ein Problem, und wenn Sie zwei Freunde haben, mit denen Sie ständig spielen können, ist dies möglicherweise überhaupt kein Problem. Manchmal fühlt es sich an, als ob Wild Hearts eher auf Multiplayer-Spiele als auf Einzelspieler ausgerichtet ist. Kemono solo zu übernehmen ist nicht unmöglich, aber zu sagen, dass der Tsukumo - der kleine hölzerne Roboterassistent, den man früh bekommt - so nützlich ist, wie ein anderer Spieler lügen würde. Der massive Schaden, den Kemono anrichten kann, bedeutet, dass ein komplettes Team einen viel größeren Vorteil hat, wenn es gegen einen Einzelspieler antritt, da ein Trio die Aggression besser aufteilen kann.

Während viele, die Wild Hearts aufgreifen, nicht unbedingt auf seine Erzählung eingehen, hat das Spiel eine Hauptgeschichte, und es ist auch nicht halb so schlecht. Es gibt viele interessante Elemente in der Welt von Azuma, die entweder gefunden werden, wenn Sie die Ruinen einer einst bewohnten Burg erkunden oder mehr über die Politik von Ländern fernab von Minato erfahren. Während die Hauptgeschichte jedoch passabel ist und einige großartige filmische Momente bieten kann, ist sie größtenteils nicht mehr als in Ordnung und ihre Charaktere sind weitgehend zweidimensional. Das macht sie nicht unsympathisch, aber am Ende meiner Zeit bei Wild Hearts fühlte ich mich den meisten von ihnen nicht besonders verbunden.

Wild Hearts ist ein solider erster Schritt für Koei Tecmos neuesten Ausflug in die Welt der Monsterjagd, und obwohl dies nicht unbedingt diejenigen konvertieren wird, die nicht bereits in das Genre eingestiegen sind, bietet es ein großartiges Gameplay für diejenigen, die eine Alternative zu Monster Hunter finden möchten. Es ist eine Schande im Moment, dass es durch Leistungsprobleme, Bugs und Grafikprobleme beeinträchtigt wird, besonders auf dem PC, aber hoffentlich werden diese bald behoben, damit Wild Hearts als das Spiel genossen werden kann, das es sein sollte.