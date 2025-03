Wild Blue versetzt uns zurück in die On-Rail-Shooter der 90er Jahre

HQ

Wild Blue, das heute auf dem Humble Games Showcase angekündigt wurde, hat uns eine gesunde Portion Nostalgie eingeimpft, als es sich in einem neuen Ankündigungstrailer enthüllte. Das Spiel stammt von Chuhai Labs, die von einem gewissen Giles Goddard geleitet werden.

Goddard war einer der ersten westlichen Nintendo-Mitarbeiter, der seit seinen späten Teenagerjahren in Kyoto an Super Mario arbeitete und an der Entwicklung des legendären Star Fox mitwirkte. Wild Blue scheint viel von dem nachzuahmen, was Star Fox großartig gemacht hat, da es auch ein anthropomorphes Tier und Action auf Schienen bietet.

Wild Blue kann ab sofort auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden, und obwohl wir im Trailer unten leider kein Gameplay gesehen haben, haben wir einige Details über das Spiel und seinen Entwickler erhalten, so dass wir hoffentlich bald einen besseren Blick auf Wild Blue werfen können, da es sich um ein ehrgeiziges Projekt von Chuhai Labs zu handeln scheint.