Wild Blue Skies bringt im August Star-Fox-inspirierte Action

Es ist etwas ironisch, dass Balor Games vor ein paar Monaten einen spirituellen Nachfolger von Star Fox 64 namens Wild Blue Skies angekündigt hat, der ziemlich viel Aufmerksamkeit erregte. Seitdem haben wir nicht mehr viel darüber gehört – und dann nutzte Nintendo im Mai die Gelegenheit, ein Star-Fox-Remake anzukündigen, das im Juli erscheinen soll.

Das bedeutet, dass Wild Blue Skies nicht an ein völlig ausgehungertes Star-Fox-Publikum veröffentlicht wird, aber andererseits findet die Serie vielleicht nach dem Remake neue Fans, die sich auf klassische Rail-Shooter-Action im Stil der 90er sehnen. Und jetzt wissen wir, wann es kommt, denn während des The Mix Summer Game Showcase am Montag nutzte Balor Games die Gelegenheit, einen neuen Trailer zu veröffentlichen, der enthüllte, dass das Startdatum der 13. August ist.

Sehen Sie sich unten den actiongeladenen Trailer an. Wild Blue Skies kommt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X – und natürlich drücken wir auch die Daumen für eine Switch 2-Veröffentlichung.