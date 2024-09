Wild Bastards ist der geistige Nachfolger von Void Bastards, und ähnlich wie sein Vorgänger kombiniert es eine Vielzahl von Genres und Mechaniken zu einem ungewöhnlichen, aber überraschend gut funktionierenden Endprodukt. Das Spiel mischt Ego-Shooter-Elemente mit rundenbasierter Strategie und fügt Roguelike-Mechaniken hinzu. Als besondere Note gibt es Cowboyhüte, Sechs-Schüsser und eine neonbeleuchtete, alternative Sci-Fi-Version eines Spaghetti-Westerns. Ja, hier passiert eine Menge auf einmal.

Die Wild Bastards sind oder waren die gefährlichste Bande von Gesetzlosen in der Galaxis, bis Jebediah Chaste und seine Bande von Gesetzlosen, fast einer nach dem anderen, sie auslöschten. Als die beiden einzigen verbliebenen Gangmitglieder machen sich Spider Rosa und Casino nun auf den Weg in die Galaxie, um deine gefallenen Gangmitglieder zu finden und wiederzubeleben, um zu altem Ruhm zurückzukehren - und natürlich Chaste ein für alle Mal zu besiegen.

Deine gefallenen Bandenmitglieder, von denen es 11 gibt, sind über die ganze Galaxie verstreut, so dass du nun von Sonnensystem zu Sonnensystem reist, wobei jeder aus einer Reihe von Planeten besteht. Wenn du auf diesen Planeten landest, verwendest du eine taktische Karte, um deine Route um den Planeten zu planen, und sie enthalten alles, von rivalisierenden Gangs und viel Beute bis hin zu Mods, Geschäften, die Energie und Schilde verkaufen, Upgrades und mehr - und hoffentlich befindet sich auch irgendwo eines deiner vermissten Gangmitglieder.

Alle deine Gangmitglieder werden kontinuierlich mit permanenten Mods aktualisiert, die Aces genannt werden, und während eines Laufs kannst du zusätzliche Mods erhalten, die wieder verschwinden, wenn du stirbst oder wenn du von einem Sonnensystem zum nächsten wechselst. Sowohl Mods als auch Aces sind wichtig zum Experimentieren, da es keine Rolle spielt, welche Mods du welchen Gangmitgliedern gibst und du sie in den Schießereien brauchst, in die du unweigerlich gerätst.

In diesen Schießereien wirst du in kleine, mundgerechte FPS-Arena-Shooter-Segmente geworfen, die in dieser seltsamen, neonbeleuchteten und sehr unterschiedlichen Sci-Fi-Westernwelt stattfinden - sowie an anderen Orten mit unterschiedlichen Themen. Diese Kämpfe können zwischen 15 Sekunden und mehreren Minuten dauern und wenn du nicht aufpasst, kannst du den größten Teil deiner Bande in wenigen Minuten auslöschen - diese Segmente sind tatsächlich viel taktischer, als du vielleicht denkst, denn wenn du mit lodernden Waffen nach vorne rennst, wirst du nicht lange überleben.

Es ist alles eine Art Katz-und-Maus-Spiel, nicht nur in den Shooter-Segmenten, sondern auch, wenn du deine Route auf der Karte planst. Du hast hier nicht unbegrenzt Zeit, denn nach einer vorher festgelegten Zeitspanne kommen der jüngste und sehr eifrige Handlanger von Prince McNeil Jebediah Chaste und andere Bösewichte in der Nähe von Chaste und wenn sie dich erwischen, bist du nicht nur in Schwierigkeiten, sondern in wirklich großen Schwierigkeiten. Es geht also darum, die Karte so viel wie möglich zu erkunden, so viel Beute wie möglich zu schnappen, dein Gangmitglied zu befreien, wenn es eines auf der Karte gibt, und dann weiterzueilen, bevor du wild gejagt wirst.

Blue Manchu hat 13 wirklich hervorragende Gangmitglieder geschaffen, mit denen man alle sehr unterschiedlich spielen kann und die alle Persönlichkeit ausstrahlen. Das einzig Negative, was man hier sagen kann, ist, dass es ein paar gibt, die wirklich nicht funktionieren, aber die überwiegende Mehrheit ist wirklich hervorragend, wenn man ihre Stärken und Schwächen kennenlernt. Die verschiedenen Gangmitglieder haben alle ihre eigenen Waffen, zum Beispiel ist Casino mit einer Schrotflinte ausgestattet, The Judge mit einem futuristischen Scharfschützengewehr, Spider Rosa hat zwei Sechser-Shooter und Smoky kann Feuer aus seinen Händen schießen.

Jedes Gangmitglied ist außerdem mit einem "Stunt" ausgestattet, einer Art Spezialfähigkeit, die aktiviert wird, wenn du ein Power-Up aufhebst. Casino kann einen Casino-Marker umdrehen, der einen zufälligen Feind explodieren lässt, The Judge kann Judgement Time aktivieren, wodurch die Zeit für 10 Sekunden verlangsamt wird, damit er besonders präzise Schüsse abgeben kann, und Smoky kann Feinde aus der Ferne in Flammen aufgehen lassen.

Bei einer so wachsenden Gruppe von Gesetzlosen ist ein Drama vorprogrammiert. Deshalb gibt es ein sogenanntes "Fehde"-System, in dem verschiedene Gangmitglieder zu "Kumpels" werden oder miteinander in "Fehden" geraten können. Wenn zwei Gangmitglieder Freunde sind, helfen sie sich gegenseitig in Kämpfen und wenn sie sich streiten, fahren sie nicht zusammen, während du dich auf der Karte bewegst, was die Zusammensetzung deiner Gangmitglieder bei der Planung deiner Runs erschweren kann. Wenn du unterwegs eine Dose gebackene Bohnen mitnimmst, kannst du zwei Bandenmitglieder einen Teil dieser köstlichen Leckereien zubereiten lassen.

Abschließend sei erwähnt, dass Wild Bastards zwar ein Roguelike ist, du jedoch bis zu einem gewissen Grad bestimmen kannst, wie stark dieses Element im Spiel vertreten sein soll. Dies erfolgt über den Ironman Mode, der im Menü in drei Stufen einstellbar ist: Aus, An und Super. Je nachdem, wie du es einstellst, kannst du entscheiden, wie bestrafend das Spiel sein soll - selbst bei ausgeschaltetem Modus bleibt es dennoch ein Roguelike. Wer sich für die "Super"-Einstellung entscheidet, muss im Roguelike-Genre versiert sein, um das Spiel wirklich genießen zu können.

Wild Bastards hat einen einzigartigen Look und trifft vielleicht nicht jeden Geschmack, doch der konsistente Stil des Spiels ist unbestreitbar. Dieser zieht sich von den Menüs über die taktische Karte bis hin zu den FPS-Elementen durch. Auch der Sound ist erstklassig, mit authentischen "Howdy pard'ner!"-Stimmen und Dialekten für deine Gangmitglieder. Allerdings könnten die Einzeiler der Gegner während der Kämpfe schnell eintönig wirken, da jeder Gegnertyp wenig sprachliche Abwechslung bietet.

In Wild Bastards gibt es nicht weniger als 41 verschiedene Feindtypen, die du im Laufe des Spiels besiegen kannst. Da viele dieser FPS-Schießereien in ähnlichen Umgebungen, jedoch mit unterschiedlichen Level-Layouts stattfinden, kann das Gameplay stellenweise eintönig wirken. Doch sobald ein Gesetzloser mit neuen Waffen und Fähigkeiten auftaucht, wird es wieder spannend und abwechslungsreich.

Mit Wild Bastards hat Blue Manchu eine wirklich herausragende und etwas unkonventionelle Fortsetzung von Void Bastards geschaffen. Das Spiel ist gut ausbalanciert, fühlt sich poliert an und ist ein äußerst gelungenes Roguelike, das mit großartigen Charakteren und einer Vielzahl von Mechaniken überzeugt. Die zusätzliche taktische Tiefe ist beeindruckend und dennoch bleibt das Spiel zugänglich, was es auch für Einsteiger im Genre attraktiv macht. Wild Bastards ist eine der großen positiven Überraschungen des Spätsommers und ein empfehlenswerter Einstiegspunkt für Roguelike-Neulinge.