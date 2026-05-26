Wil Wheaton kehrt mit Superkräften im neuen Big Bang Theory-Spin-off zurück

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Nächsten Monat startet ein neues The Big Bang Theory-Spin-off am 23. Juli auf HBO Max mit dem Titel Stuart Fails To Save the Universe . Im Gegensatz zu Young Sheldon ist dies ein vollwertiges Sci-Fi-Spinoff, in dem der Comicladenbesitzer Stuart (gespielt von Kevin Sussman) mit einem von Leonard und Sheldons Experimenten bastelt und versehentlich das Multiversum in Bewegung setzt.

Dies führt zu einer Abenteuerkomödie, in der Stuart und seine Freunde in bizarre Situationen geraten und neue Versionen ihrer selbst treffen. Nun hat HBO Max ein Werbevideo veröffentlicht, das zeigt, was das Jahr erwartet, und neben Titeln wie Harry Potter, Lanterns und House of the Dragon: Season 3 auch einen Ausschnitt aus Stuart Fails To Save the Universe enthält.

Es ist ein sehr kurzer Clip, aber genug, um eine Big Bang Theory-Legende mit Superkräften zurückkehren zu sehen. Wir sprechen hier von Star-Trek-Schauspieler Wil Wheaton, der heute vielleicht am bekanntesten dafür ist, eine skurrile Version seiner selbst in The Big Bang Theory zu spielen.

Anscheinend gibt es einen Teil des Multiversums, in dem Wheaton Superkräfte hat, und das werden wir erleben. Vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann? Springen Sie etwa 30 Sekunden vor, um den Clip zu finden.