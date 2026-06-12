Wii Sports Resort jetzt zu Nintendo Music hinzugefügt

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Es ist Zeit, die Nintendo Music-Bibliothek erneut zu erweitern. Nintendo hat angekündigt, dass es den vom Aufzug Muzak inspirierten Soundtrack aus Wii Sports Resort seiner Spielmusik-App hinzugefügt hat, der insgesamt 99 Titel umfasst, die sich über 1 Stunde und 37 Minuten erstrecken.

Wenn du zuhören möchtest, brauchst du ein Switch Online-Abo. Dann lade einfach die App für Android oder iOS herunter und genieße die Spielmusik. Wie wir kürzlich berichtet haben, wurde die Unterstützung für Nintendo Music inzwischen erweitert, um es Ihnen leichter zu machen, Nintendo-Musik zu streamen.