Wii Sports könnte in die Video Game Hall of Fame aufgenommen werden

Jedes Jahr nimmt The Strong Museum ein Videospiel in seine World Video Game Hall of Fame auf und erkennt an, dass ein Titel einen Einfluss auf das Medium Spiele hatte und die Popularität über einen langen Zeitraum aufrechterhielt.

Die aktuellen Finalisten für die diesjährigen Nominierten finden Sie hier, darunter einige Titanen der Gaming-Geschichte. Wii Sports, Quake, Age of Empires, Angry Birds und die FIFA- und NBA-Serien von EA sind alle im Rennen.

Es wird nicht nur ein Nominierter sein, der in die Video Game Hall of Fame aufgenommen wird, denn wenn wir uns die vergangenen Kandidaten ansehen, können wir sehen, dass 2022 vier Spiele aufgenommen wurden. Es besteht also die Chance, dass Ihr Lieblingstitel unter den Nominierten für 2023 es schafft.

Um diese Chance noch höher zu machen, können Sie für Ihren Favoriten unter den Finalisten stimmen, um seinen Platz in der Video Game Hall of Fame zu sichern. Die Abstimmung kann einmal pro Tag durchgeführt werden und so können Sie den Stimmzettel zu Ihren Gunsten verschieben, indem Sie sich von Zeit zu Zeit einloggen.

Welches Spiel sollte deiner Meinung nach in die Video Game Hall of Fame aufgenommen werden?