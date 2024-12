WieHome Alone die Eltern sich dieses schicke Haus leisten konnten

In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter teilte Regisseur Chris Columbus neue Details darüber preisHome Alone, wie sich die McCallister-Familie ihr großes Haus in Chicago leisten konnte. Columbus enthüllte, dass Catherine O'Haras Figur, Kate McCallister, eine erfolgreiche Modedesignerin war, und nannte die Schaufensterpuppen im Keller als Hinweis. Was Peter McCallister, gespielt von John Heard, betrifft, so war sich der Regisseur nicht sicher, spekulierte aber, dass er in der Werbung hätte arbeiten können, obwohl er jegliche Verbindungen zum organisierten Verbrechen entschieden ausschloss.

Columbus sprach auch offen über seinen Weg zur Regie von Home Alone, einschließlich der Tatsache, dass ein seltsames Treffen mit Chevy Chase ihn fast dazu gebracht hätte, stattdessen National Lampoon's Christmas Vacation zu inszenieren. Seine Erfahrungen führten schließlich zu dem, was zu einem der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten werden sollte.

Glauben Sie, dass die Karrieren der McCallister-Eltern für ihren verschwenderischen Lebensstil Sinn machen? Was halten Sie von diesem Einblick hinter die Kulissen?