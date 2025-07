Wiedergeburt oder endgültiger Todesstoß? Das unvollendete Spectacle erblickt endlich das Licht der Welt

Jede Woche, wenn nicht sogar jeden Tag, gehen Spiele verloren. Wir sprechen nicht von Live-Service-Spielen, die zusammen mit ihren Servern sterben (das ist eine ganz andere Geschichte), oder von Handyspielen, die aufgrund von Firmware-Updates für Android und iOS nicht mehr funktionieren. Nein, ein großer Teil der verlorenen Spiele schafft es nicht einmal in die Hände der Spieler. Entweder, weil die Entwickler keinen Verlag finden können, weil ihnen das Geld ausgeht oder weil sie einfach den Glauben an das Projekt verlieren.

Wenn man Glück hat, kann eine unfertige Version eines verlorenen Spiels irgendwann auf einer alten Festplatte gefunden oder in eine der vielen Ecken des Internets hochgeladen werden. Ein gutes Beispiel ist Warcraft Adventures: Lord of the Clans, ein abgesagtes Point-and-Click-Adventure aus der Mitte der 90er Jahre, das 2016 plötzlich in einer spielbaren und fast fertigen Version erschien. Allzu oft ist das Beste, was man sich von unfertigen Projekten erhoffen kann, jedoch nicht mehr als ein paar Screenshots und, wenn man wirklich Glück hat, ein paar körnige Clips. Glücklicherweise gibt es Ausnahmen.

Letzten Monat hat das in Kopenhagen ansässige Unternehmen Half Past Yellow Spectacle: Worlds Unseen kostenlos auf Steam veröffentlicht. Der Titel hat eine doppelte Bedeutung. In erster Linie geht es in dem Spiel darum, deine Vision zu manipulieren, um neue Wege durch rätselvolle Kammern zu sehen. Gleichzeitig stellt die Veröffentlichung im wahrsten Sinne des Wortes einige Spielwelten dar, die eigentlich verloren gegangen sind.

Wie der Entwickler zuvor gegenüber Gamereactor verriet, wurde Spectacle vor einem Jahr auf unbestimmte Zeit verschoben, weil sie keinen Entwickler finden konnten, der das kommerzielle Potenzial des Projekts wirklich sehen konnte. All die harte Arbeit war jedoch nicht umsonst. Ein Großteil des Designs und des verrückten Universums lebt in ihrem neuesten Spiel Tempest Tower weiter.

Aber das war nicht genug für Half Past Yellow, der sich im Juni dafür entschied, das unfertige Spiel auf Steam zu veröffentlichen. "Wir sahen keinen Grund, warum das Spiel einfach auf einer staubigen Festplatte verrotten sollte. Wir haben viele kleine Spiele, Jam-Spiele und Prototypen entwickelt, die nie das Licht der Welt erblicken werden. Aber Spectacle war anders. Wir hatten bereits eine Steam-Seite und einen funktionierenden vertikalen Ausschnitt des Spiels, den wir an verschiedene Publisher geschickt hatten. Die Kosten für die Veröffentlichung waren sehr gering, daher machte es keinen Sinn, es nicht zu tun", sagt Max Wrigthon, Mitbegründer von Half Past Yellow.

Das Spiel ist nicht nur kostenlos, sondern die Entwickler sind sogar so freundlich zu warnen, dass einige Elemente des Spiels nie vollständig fertiggestellt wurden.

Im Jahr 2024 haben wir uns an Spectacle für Nordic Game versucht und uns entschieden, es als eines der Highlights der Konferenz ins Rampenlicht zu rücken. Allerdings enthält Spectacle: Unseen Worlds viel mehr als das, was in der Demo zu diesem Zeitpunkt verfügbar war, erklärt Wrigthon.

"Die Demoversion von Spectacle hatte einen etwas anderen Trainingsbereich, also gibt es dort Änderungen, aber der größte Unterschied ist, dass es einfach "mehr Spiel" gibt. Spectacle sollte aus einer Trainingszone plus vier Welten bestehen. Worlds Unseen enthält den Trainingsteil plus 90% der anderen Welt. Wir hatten tatsächlich einen großen Teil der ersten Welt (40 %) gebaut, aber einige wichtige Szenen, die alles vorbereiten sollten, fehlten, und es hätte zu viel Zeit gekostet, es für eine kostenlose Veröffentlichung zu reparieren."

Ein unfertiges Spiel zu spielen, ist jedoch nicht unbedingt etwas, das man bemerkt. Spectacle spielt in einer verrückten, etwas unzusammenhängenden Dimension, in der die Levels in einer rosa Leere schweben. Mit anderen Worten, die Ästhetik des Spiels wirkt bereits leicht chaotisch, was die Ecken und Kanten und unfertigen Elemente kaschiert. Und glücklicherweise ist der wichtigste Teil des Spiels, die lustigen Rätsel, fertig und gründlich getestet.

Schwebender Text zeigt an, dass die Levels noch etwas Feinschliff benötigen. Das ändert aber nichts daran, dass die Rätsel nach wie vor Spaß machen und herausfordernd sind.

Im Trainingsteil von Spectacle lernt man, wie wichtig es ist, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln und mit neuen Augen zu sehen. Durch das Blinzeln des rechten und linken Auges frieren die sogenannten Quantenobjekte auf unterschiedliche Weise ein, mit denen man scheinbar unüberwindbare Hindernisse überwinden kann. Man kann auch kurz beide Augen schließen (indem man beide Maustasten gleichzeitig drückt), wodurch schwebende Augen aktiviert werden können, die Türen öffnen und Plattformen anheben. Richtig Spaß macht es, wenn man Zugang zu einer Brille erhält, mit der man versteckte Botschaften sehen oder die Kameraperspektive wechseln kann.

Der neue Bereich in Worlds Unseen führt unter anderem eine neue Brille ein, bietet aber auch mehr Platz für bestehende Mechaniken und führt diese weiter aus. In einem frühen Rätsel muss man sich zum Beispiel mit dem Auge einer Statue "verbinden" und den Charakter in der dritten Person steuern, während man abwechselnd die "Augenkontakte" ein- und ausschaltet. Die vielen Perspektiven sind gewöhnungsbedürftig, aber wenn man erst einmal verstanden hat, wie man zwischen ihnen wechselt, wird klar, dass der Entwickler einige wirklich gut gestaltete Rätsel geschaffen hat.

Spectacle: Worlds Unseen ist eine bittersüße Erfahrung. Das Gameplay ist solide und das unterhaltsame Universum hört nie auf, zu bezaubern. Aber auch wenn das Spiel wahrscheinlich drei- oder viermal länger ist als die Demo, hat man immer noch das Gefühl, dass es blitzschnell vorbei war. Es ist schön, dass wir nicht mit leeren Händen dastehen. Aber es hätte so viel mehr sein können.

Mehrere Elemente aus Spectacle leben im aktuellen Projekt des Entwicklers, dem Tempest Tower, weiter. Dazu gehören auch diese kleinen Kerle hier.

Hat die Einführung von Worlds Unseen ein wenig Hoffnung geweckt, dass Half Past Yellow das Projekt eines Tages abschließen wird? Nun, Wrigthon ist mit einem Feuerlöscher bereit. Unseen Worlds ist ein Abschiedsgruß; eine würdige Beerdigung des Projekts, statt einer Wiedergeburt.

"Als wir Spectacle offiziell fallen ließen, waren wir uns zu 99 % sicher, dass wir nicht zu dem Projekt zurückkehren würden. Es war ziemlich klar, dass wir nicht das erhoffte Interesse der Publisher wecken konnten, und wir waren bereits dabei, Tempest Tower zu entwickeln, da es für uns ein geeigneteres Spiel war, um es selbst zu veröffentlichen. Ich denke, dass diese Veröffentlichung die letzte 1%ige Chance, dass wir zu Spectacle zurückkehren werden, beseitigt. Es war schön zu sehen, wie sich die Spieler mit dem Spiel beschäftigen und Feedback geben, aber die Tür ist jetzt komplett geschlossen."

Der nächste große Meilenstein für Half Past Yellow ist die Veröffentlichung von 1.0 des einzigartigen Tower-Defense-Spiels Tempest Tower, das am 19. August den Early Access verlassen wird. In diesem Sommer wird es nicht nur eine, sondern gleich zwei Stationen für das trippige, fragmentierte und charmante Universum geben, das die Entwickler mit Spectacle gestartet haben. Und dann ist es an der Zeit, weiterzumachen.

"In Bezug auf andere Projekte, die in dieser Welt spielen, werden wir niemals nie sagen. Aber wir werden die Welt von Spectacle und Tempest Towers in unserem nächsten Projekt nicht wieder besuchen", so Wrigthon abschließend.