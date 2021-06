Wiederbelebung von Gungrave: Gore muss bis 2022 warten

Mit Gameplay-Clips und einem umfangreichen CG-Trailer kündigte Studio Iggymob aus Südkorea 2019 die PS4-Version des Third-Person-Actionspiels Gungrave: Gore an. Die Rückkehr des legendären "Badass-Antihelden" Beyond the Grave sollte 2020 erscheinen, aber die Fans müssen noch mindestens ein weiteres Jahr warten, um dieses brutale Abenteuer in die Hände zu bekommen. Obwohl seit der ursprünglichen Ankündigung viele Monate vergangen sind, konnten uns die Entwickler während einer Präsentation, die wir letzte Woche besucht haben, nichts Neues zeigen. Was wir derzeit wissen ist, dass Gungrave: Gore als Einzelspielererlebnis geplant ist, das nächstes Jahr für PC und Konsolen veröffentlicht werden soll. Hoffentlich nimmt das Spiel in naher Zukunft Gestalt an.