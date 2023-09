Wie wird Payday 3 auf der Unreal Engine 5 aussehen? Starbreeze sagt: "Wir wissen es noch nicht genau"

HQ

Eines der Versprechen, die Starbreeze für die Zukunft von Payday 3 gemacht hat, ist, dass das Spiel irgendwann auf Unreal Engine 5 aktualisiert wird. Während unserer Zeit in Köln zur Gamescom 2023 haben wir den Global Brand Director von Starbreeze, Almir Listo, gefragt, was dies für das Spiel bedeuten wird und wie es das Payday-Erlebnis verbessern wird.

Listo antwortete: "Wir wissen es noch nicht genau, oder? Denn derzeit arbeiten wir daran, das Spiel für die Veröffentlichung im nächsten Monat und am 21. September fertigzustellen. Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass wir keinen genauen Zeitpunkt dafür definiert haben.

"Wir haben der Community gesagt, dass wir versuchen, dies so schnell wie möglich nach der Veröffentlichung zu tun. Wann das genau ist, wissen wir nicht. Und wie sich das auf die Erfahrung auswirkt, wissen wir auch nicht, oder? Denn es hängt davon ab, worauf wir uns konzentrieren. Aber ich bin mir sicher, dass es das Erlebnis für die Spieler auf eine Weise verbessern wird, von der ich hoffe, dass sie sie zu schätzen wissen."

Zweifellos ist eine bessere Grafik und Leistung in Sicht, wenn dieses Engine-Upgrade eingeführt wird, aber ansonsten und wann es tatsächlich passieren wird, ist im Moment in der Luft. Zweifellos werden wir mehr wissen, sobald Payday 3 veröffentlicht wurde und am 21. September 2023 auf PC und Konsolen spielbar ist.

Schaut euch unbedingt das vollständige Interview mit Listo unten an, um mehr darüber zu erfahren, wie Ice-T ins Spiel gebracht wurde, wie sich die jahrelange Entwicklung von Payday 2 auf dieses Spiel ausgewirkt hat und vieles mehr.