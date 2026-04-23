Wie wäre es, vollständige Gespräche mit Google Gemini zu führen?

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Google hat Gemini for Home Dienst mit etwas namens "fortlaufende Konversationen" aufgerüstet, wie Engadget berichtete.

Diese Fortsetzungs-Gesprächsfunktion ermöglicht es dem Nutzer, eine natürliche Diskussion mit der Gemini-Plattform zu führen, ohne jede Folgeanfrage mit dem "Hey Google"-Prompt einzuleiten. Das Mikrofon bleibt auf einem Smart-Gerät noch einige Sekunden aktiv, nachdem der Gemini-KI-Assistent seine Antwort gegeben hat. Während dieses Zeitfensters pulsieren oder leuchten die Lichter auf der Hardware, was anzeigt, dass Sie normal mit dem Chatbot chatten können, ohne ein Weckwort zu benötigen. Wenn also alles wie vorgesehen funktioniert, ist die KI-Zukunft wie in den Filmen wirklich da.

Diese Funktion erscheint für alle Sprachen des Sprachassistenten Gemini for Home und in allen unterstützten Regionen. Aber du musst sie manuell aktivieren. Gehe in deine Google Home App über das Einstellungsmenü unter "Gemini for Home Sprachassistent".

Google bereitet seit letztem Herbst Gemini for Home als Ersatz für Google Assistant Plattform vor.

Hast du die Chat-Option mit einem KI-Assistenten genutzt? Sag es uns in den Kommentaren.