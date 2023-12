Wie war dein Jahr mit Xbox?

HQ

Das Ende des Jahres bedeutet immer eine Menge Listen für so ziemlich alles, aber jetzt ist es an der Zeit, dass Sie das Objekt der Aufmerksamkeit sind. Dank eines neuen Tools von TrueAchievements können Sie jetzt Ihr Jahr mit Xbox überprüfen, z. B. wie viel Gamescore Sie freigeschaltet haben, mit welchem Spiel Sie die meiste Zeit verbracht haben, wie viele Titel Sie gespielt haben und so weiter.

Gehen Sie hierher, um das Tool zu verwenden, und erhalten Sie die unten gezeigte Infografik. Wir freuen uns darauf, Ihr Jahr mit Xbox zu sehen, also posten Sie bitte Ihre Ergebnisse im Kommentarbereich.