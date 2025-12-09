Wie war dein Jahr mit PlayStation 2025?

HQ

PlayStation Studios hat 2025 noch ein paar Überraschungen vor sich, darunter einen weiteren Blick auf Saros später in dieser Woche, aber Sony hat sich entschieden, dein Spieljahr in seinem Ökosystem drei Wochen vor Ende zusammenzufassen.

Denn das diesjährige PlayStation Wrap-Up-Feature wurde heute gestartet, was bedeutet, dass du eine coole Zusammenfassung von allem bekommst, was du 2025 auf PlayStation-Systemen erlebt hast. Mir gefällt das neue Design sehr, da es einen schönen Überblick über deine meistgespielten Spiele, Lieblingsgenres, die gespielten Stunden, verschiedene Trophäen-Meilensteine und mehr gibt.

Du bekommst auch einen neuen Avatar, wenn du ihn durchgehst, auch wenn ich stark bezweifle, dass er deinen normalen ersetzt. Klicken Sie einfach hier, um Ihre Zusammenfassung von 2025 zu sehen, und teilen Sie bitte unten einige interessante Fakten zu Ihnen. Einen Teil meines kannst du auf dem Bild unten sehen.