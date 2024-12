Wie war dein Jahr mit der Xbox?

HQ

Klar, wir sind noch nicht ganz bei Silvester, aber Fakt ist, dass wir unser Jahr 2024 mit Xbox schon jetzt zusammengefasst bekommen können. Microsoft hat nämlich den Service Year in Review 2024 ins Leben gerufen.

Wenn du dich über den obigen Link anmeldest, kannst du sehen, welche Spiele du am häufigsten gespielt hast, wie viele verschiedene Spiele du gespielt hast, wie viel Gamerscore du im Laufe des Jahres erhalten hast, welchen Zeitraum du am meisten gespielt hast, was du in verschiedenen Teilen des Jahres gespielt hast, welche Formate du bevorzugst, welche Genres du bevorzugst, Menschen, mit denen du gerne spielst und vieles mehr.

Es gibt auch eine Nachricht von Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer, in der er sich für dieses Jahr bedankt und sagt, dass für ihn Diablo IV und Fallout 76 im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit standen, komplett mit einem Neujahrsgruß.

Für mich ist es wenig überraschend, dass Like a Dragon: Infinite Wealth am häufigsten gespielt wurde (fast 200 Stunden), aber jetzt freuen wir uns darauf, eure Listen zu sehen. Teilen Sie sie uns im Kommentarbereich unten mit.