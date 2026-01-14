Wie war dein Jahr 2025 mit Nintendo und ihren Switch-Konsolen?

HQ

Um Neujahr herum veröffentlichen Konsolenhersteller meist Tools, die uns einen Eindruck davon geben, wie das vergangene Spielejahr verlaufen ist. Sony hat seinen Dienst bereits gestartet, und Microsoft hat bestätigt, dass sie diesmal darauf verzichten. Aber wie sieht es mit Nintendo aus?

Nun, sie haben gerade angekündigt, dass es endlich Zeit für ihren Jahresrückblick 2025 ist, mit dem du die Spiele sehen kannst, die du gespielt hast (und wie viel Zeit du damit verbracht hast), welche Formate du gespielt hast, deine bevorzugten Spielstile, die Monate, in denen du am meisten gespielt hast, und vieles mehr. Wenn das Spaß macht, klicke auf den Link hier, melde dich mit deinem Nintendo-Konto an und teile deine Ergebnisse gerne im Kommentarbereich unten.